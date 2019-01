Dal red carpet dei Golden Globes 2019 all'armadio, ecco i capi must della Primavera 2019 nelle sfumature d'azzurro più chic di stagione!



Ha fatto il suo ingresso trionfale agli ultimi Golden Globes 2019, indossato da Alison Brie, Gina Rodriguez, Dakota Fanning e, in versione "Cinderella style", da Lady Gaga che l'ha sfoggiato su un meraviglioso abito realizzato per l'occasione di Pierpaolo Piccoli per Valentino Haute Couture.

Stiamo parlando dell'azzurro, in tutte le sue sfumature più tenui e delicate, da quelle del cielo a quelle "carta da zucchero" o "polvere".

E quale momento migliore di gennaio, con le nuove collezioni in arrivo nei negozi e negli shop online, per cominciare a inserire nel proprio guardaroba un pezzo must in tinta?

Perfetto per inaugurare il nuovo anno e respirare aria di primavera, l'azzurro vi darà l'impressione che manchi poco alla bella stagione e vi donerà serenità e una buona dosa di stile.

Che si tratti di una giacca, perfetta con i jeans e una t-shirt, oppure un vestito in maglia super chic da indossare di giorno o ancora un paio di décolletté con tacco kitten, non importa, l'azzurro non potrà davero mancare nel vostro guardaroba!

Abbiamo scelto per voi una selezione di capi d'abbigliamento e accessori in azzurro da comprare ora e indossare per la primavera estate 2019.

COCCINELLE Borsa a tracolla.





Credits: coccinelle.com





ALBUS LUMEN Abiti midi in maglia con bottoncini.





Credits: net-a-poter.com





GIULIVA HERITAGE Pantaloni a vita alta con pinces.





Credits: net-a-poter.com





VERONICA BEARD Maglioncino con collo ad anello.





Credits: net-a-poter.com





PETAR PETROV Completo giacca con pantalone.





Credits: net-a-poter.com





ROGER VIVER Dècolletè con tacco "kitten".





Credits: rogervivier.com





CO Abito midi con maniche a sbuffo e vita alta.





Credits: net-a-poter.com





J. CREW Maglioncino in cashmere





Credits: net-a-poter.com





OSCAR DE LA RENTA Giacca doppiopetto con bottoni a contrasto.





Credits: net-a-poter.com





H&M Maglia sottile perfetta per il running.





Credits: hm.com





MANSUR GAVRIEL Round bag in pelle con manico e tracollina.





Credits: mansurgavriel.com





BOTTEGA VENETA Gonna al ginocchio a vita alta.





Credits: net-a-porter.com





ADIDAS ORIGINAL Sneakers in suede modello Gazelle.





Credits: adidas.com





SARA BATTAGLIA Abito midi con cintura in vita.





Credits: net-a-porter.com