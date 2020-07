Il bianco ottico è da sempre il migliore amico di ogni calda estate! Il perché scopritelo guardando la nostra selezione pazzamente chic!



L’abbinamento più d’effetto per l’estate? Non è fluo né animalier ma bianco, dalla testa ai piedi. #HeadToToe

Non serve un matrimonio per indulgere in un look total white, bastano le calde giornate estive, che invitano a sperimentare look candidi e freschi.

Grazia.it ha selezionato capi e accessori bianchi che più bianchi non si può, da abbinare con tocchi gold e silver, per un bagliore scintillante o accessori dai colori forti e pop che accenderanno l'outfit.

(Credits: Jacquemus)

Incredibilmente bello e minimal l’abito in cotone di Jacquemus, tanto che la top Vittoria Ceretti lo ha scelto per il suo matrimonio. #JacquemusBride

(Credits: D Milano)

I sabot più belli sono in nappa bianca di D Milano. #WhiteSabot

(Credits: Vicolo)

Uno dei must have dell’estate? Il crop top, come questo di Vicolo. Da avere assolutamente! #KnittedBra

(Credits: Calzedonia)

Per il mare puntate tutto sul trikini, come questo di Calzedonia con oblò in bambù. #TrikiniSwim





(Credits: Vestiaire Collective)

La borsa bianca è un must assoluto, se poi è anche vintage e super firmata come questa di Chanel, ancora meglio! #PreLoved

(Credits: Tommy Hilfiger)

La jumpsuit di Tommy Hilfiger è in white denim, un modello street che ci piace tantissimo. #DenimJumpsuit

(Credits: Superga)

Le mode passano ma le Superga restano. Il modello di sneaker dell’estate per antonomasia è tornato, sceglietelo bianco per non sbagliare! #TimelessSneakers

(Credits: Pinko)

La gonna longuette di Pinko ha plissé e bottoni frontali. Abbinatela con una camicia morbida e ciabattine basse per il giorno e sandali con listini e un crop top ricamato per la sera. #PlisséSkirt

(Credits: Zalando)

La camicia bianca, un essenziale da avere in armadio sempre, come quella di Oysho disponibile su Zalando a soli €29,99. #WhiteShirt

(Credits: Ottod'ame)

Gira voce che i denim di Otto’dame abbiano un taglio perfetto che dona tantissimo. Da provare subito! #WhiteDenim

(Credits: Olivia & Pearl)

Cosa c’è di più candido di una collana di perle? Perfezione assoluta quella a un giro di Olivia & Pearl. #PearlNecklace

(Credits: MVP Wardrobe)

Il completo in sangallo di MVP Wardrobe è semplicemente splendido, da indossare insieme o spezzato. #Sangallo

(Credits: Manila Grace)

L’irresistibile blazer dress di Manila Grace è ancora più chic in bianco con revers in raso. #BlazerDress

Classico e pulito il suit total white di Motivi. #WhiteSuit

(Credits: Luisa Spagnoli)

La giacca modello sahariana di Luisa Spagnoli è uno dei modelli dall’ispirazione safari della SS20. #SafariChic

(Credits: H&M)

Semplice e romantica come una camicetta in cotone bianco con maniche a sbuffo. Questa è di H&M. #CroppedShirt

(Credits: Celine)

Le montature di Celine sono le più desiderate di sempre, come questa modello cat-eye rigorosamente bianca. #CatEye

(Credits: Fiorella Rubino)

La comoda blusa di Fiorella Rubino ha maniche asimmetriche e sarà proprio un asso nella manica per tantissimi abbinamenti estivi. #WhiteBlouse

(Credits: Gianni Chiarini)

Comodo e pratico il marsupio in nappa di Gianni Chiarini. #BeltBag