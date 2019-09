Il trend "bianco-nero" torna alla ribalta e come un classico hollywoodiano piace sempre e non tramonta mai!

Dallo stile retrò al più eclettico e optical la risposta della moda alla tendenza del momento è breve e concisa: bianco e nero “docet”!

Da Chanel a Lagerfeld che l’hanno eletto a stile personale, la dicotomia cromatica è sempre stata protagonista sulle passerelle ma dal passato si proietta al futuro puntando dritto dritto ai Millennials. Come?

Creando un nuovo stile di mix and match che coniuga elementi o accessori retrò abbinati a tessuti morbidi quali tricot, lana e cachemire da spettacolari effetti grafici iper-moderni.

Per rendere il vostro look più accattivante e di impatto vi basterà mescolare più fantasie possibili: scacchi, check geometrici, polka dots e pied de poule diventano spunti appetibili per scenografici ed esclusivi puzzle 3D. Il risultato?

Un guardaroba Yin e Yang che mixa tra nostalgiche atmosfere d’antan e il più contemporaneo e moderno design!



Siete in cerca di idee? Giocate d’anticipo! Nella nostra selezione trovate i must black & white direttamente dalle nuove collezioni.





