Senza nulla togliere alle altre tendenze ma è arrivato il momento di sfoggiare le righe a gogo. Altrimenti, che primavera è?

We love stripes, ve lo confermiamo! E non siamo le sole visto che sono onnipresenti nelle nuove collezioni e stanno letteralmente spopolando tra le influencer ora più che mai.

Non ci credete? Maglie, pantaloni, gonne, blazer, espadrillas primaverili consacrano le righe in tutte le fogge, trame e colori “pour un ensemble très chic”.

Chi le considerava un “antipasto” di primavera non sbagliava perché lo stripes style è sempre stato un evergreen per la bella stagione.

Ma cos’è che rende le righe così virali? Innanzi tutto, spezzano la monotonia, sono inaspettatamente versatili e poi la grafica reiterata può dimostrarsi un vero proprio jolly nell’armadio.

Possono essere eclettiche: orizzontali, verticali, asimmetriche, versione blu navy, ton sur ton, bianche e nere e soprattutto multicolor.

Inoltre, sono da considerarsi delle perfette alleate per creare esclusivi giochi mix and match e grazie alle sovrapposizioni si possono creare look ad alto tasso di brio.

Dunque, siete pronte? Già vi vediamo “tutte in riga” con i capi e gli accessori all stripes selezionati dalla nostra selezione.

DOLCE&GABBANA Abito mini in crêpe de chine a righe trasversali.

GIANNI CHIARINI Borsa tote a righe multicolor.

PAUL SMITH Cardigan a righe multicolor.

DSQUARED2 Sneakers bianche con righe fluo.

MARELLA Abito smanicato stile marinière.

RALPH LAUREN Camicia di cotone con patchwork di righe.

PRADA Espadrillas a righe con logo.

ELISABETTA FRANCHI Pullover con scollo a V bianco e lilla.

OLIVIA RUBUN SU ZALANDO Gonna a campana multicolore.

FALCONERI Blazer a righe con chiusura centrale a bottoni.

TWINSET MILANO Abito chemisier a righe con tasche laterali e cintura.

PINKO Pullover a righe con ricamo centrale.

RUE MADAM Borsa shopping a righe con manici e tracolla.

FIORELLA RUBINO Felpa leggera con cappuccio e zip centrale.

IL BISONTE Borsa a spalla in tela di cotone.

TOMMY HILFIGER Pantaloni a righe con cintura da annodare.

GANT Maxi chemisier a righe trasversali.

LES COPAINS Maglia a righe a mezze maniche.

GABS Borsa tote a righe silver e fluo.

ALYSI Blazer doppio petto a righe.

5 PROGRESS Abito chemisier a righe con frange.

