Dai toni pastello fino a quelli più accesi, passando per il denim e il floreale, la nuova collezione P/E '21 del brand Made in Italy è un'esplosione di colori, allegria e comodità per tutti gli stili

Da oltre 15 anni il brand di abbigliamento e accessori moda Talco fa tendenza in Italia e all'estero.

Simbolo del Made in Italy di qualità, per la linea primavera-estate 2021 sceglie due testimonial d'eccezione, due bellezze per eccellenza: Martina Sambucini, Miss Italia 2020, e Beatrice Scolletta, seconda classificata al concorso nello stesso anno.

Le due miss indossano la collezione con grande disinvoltura leggerezza. Del resto, l'intera linea di capi e accessori per la nuova stagione si ispira alla voglia di giocare, di sorridere, di osare, di essere femminili delle donne che non vogliono rinunciare alla comodità e a sentirsi libere.

I capi Talco per la primavera-estate si tingono di diversi colori: dal bianco ai toni pastello fino a quelli più accesi come il rosso, il verde e il fucsia. Non mancano, poi, le stampe floreali e il denim.

La collezione punta alle giovani donne e alle ragazze che seguono le tendenze con grinta e audacia, a quelle che amano uno stile più classico e raffinato, così come alle più casual e sportive che non avranno che l'imbarazzo della scelta con la linea interamente sporty firmata Talco!