Il look perfetto per una cerimonia parte dall'abito. O meglio, da questi modelli del momento davvero cool.



Quando arriva l'invito a un matrimonio (o a una cerimonia in generale) la mente vola al look giusto da indossare all'evento in questione. Trovarlo non sembra sempre così facile. Per questo abbiamo pensato di consigliarvi un escamotage vincente: puntare su un abito.

Scegliendo il vestito giusto ci si ritrova già a metà dell'opera. I modelli che abbiamo individuato per voi si distaccano dal concetto tipico di "abito da cerimonia". Dimenticate gonne a tubino, taffetà e stole per coprire le spalle, perché il gusto è un tantino cambiato.

L'abito a portafoglio, la seta stampata a pois che si abbina con quella a fiori, jacquard brillante, tulle e pizzo dal disegno 3D. Questi sono tutti gli elementi che rendono speciali i vestiti che abbiamo scelto per voi, tutti inoltre caratterizzati da una voglia di colore. Andiamo incontro alla primavera, non c'è momento migliore per cominicare a riaccendere il guardaroba con tinte vive ed energiche.

Date un'occhiata a queste proposte: c'è l'abito che state cercando?





STINE GOYA Abito "Bailey" a portafoglio in satin jacquard.

Credits: Net-a-Porter.com





STAUD Abito lungo in tulle con pois colorati.



Credits: Mytheresa.com





MARELLA Fa parte della collezione Secret Party l'abito lungo monspalla in georgette.

Credits: it.marella.com

LA DOUBLE J Abito midi "Little Miss Wintour" in jacquard verde e viola.

Credits: Ladoublej.com





RIXO LONDON Wrap dress Betty in seta stampata.

Credits: Net-a-Porter.com





GANNI Abito a portafoglio in chiffon con stampa floreale.

Credits: Nordstrom.com





ROTATE BIRGER CHRISTENSEN Abito midi a portafoglio in satin.

Credits: Mytheresa.com





DIANE VON FURSTENBERG Abito da sera Darcey in misto seta con fondo asimmetrico.

Credits: Zalando.it





MAX&CO. Abito di jersey laminato plissé in due toni con cintura in vita.

Credits: Maxandco.com





TIBI Abito al ginocchio in pizzo con collo alto.

Credits: Brownsfashion.com





TADASHI Abito al ginocchio in pizzo con lavorazione 3d e sottoveste colore nude.

Credits: Nordstrom.com

IMPERIAL Abito midi in tulle e pizzo.

Credits: imperialfashion.com





TWINSET Abito a portafoglio con ricamo e frange.

Credits: twinset.com





Cover Credits: La Double J