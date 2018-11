Stella McCartney lancia “Made with Love”, la prima collezione da sposa del brand.

Solo qualche mese fa (era giugno 2018) Stella McCartney presentava un esclusivo abito realizzato in edizione limitata in occasione dell’apertura del suo nuovo store 23 Old Bond Street a Londra.

Il modello, disponibile nelle tonalità bianco giglio e nero onice e caratterizzato da un collo alto e una scollatura profonda sulla schiena, si ispirava proprio all'abito su misura indossato dalla Duchessa del Sussex, Meghan Markle, per il ricevimento serale del Royal Wedding!

Ora quel vestito ha dato vita a una nuova avventura, piena d'amore e di romanticismo: di tratta della prima collezione sposa di Stella McCartney, chiamata proprio "Made with Love"!

Diciasette abiti che rispecchiano lo stile naturalmente sensuale, femminile e moderno del brand.









In linea con le celebri silhouette del marchio e sulla scia di una reinterpretazione in chiave moderna dell’abito da sposa, la nuova collezione comprende sette eleganti abiti da sposa, una raffinata tuta in pizzo ricamata (disponibile nella tonalità bianco puro o rosso scarlatto) e un sofisticato smoking avorio.

Come in tutte le sue collezioni, anche per questo progetto, la designer ha proseguito il suo impegno a favore della sostenibilità: la collezione, infatti, è realizzata in viscosa sostenibile di altissima qualità e introduce una versione moderna dei tessuti tradizionalmente utilizzati dall’industria della moda, tra cui pizzo e chiffon.







Nelle boutique, le clienti di Stella McCartney "Made with Love" saranno seguite e assistite in ogni fase della scelta dal team Stella McCartney per trovare lo stile perfetto in occasione del giorno più importante della loro vita.

Piccolo "tocco", all’interno di ogni modello verrà ricamata una targhetta blu con un messaggio personale, in linea con la tradizione secondo cui le spose devono indossare qualcosa "qualcosa di blu".







La collezione sposa Stella McCartney “Made with Love” sarà disponibile da novembre 2018 in alcuni selezionati store Stella McCartney, oltre ad alcuni partner esclusivi, tra cui Harrods, Net-a-Porter, Selfridges, Saks Fifth Avenue e Nordstrom, con prezzi a partire da £ 675.

E non è che l'inizio... La collezione si arricchirà in futuro di sempre nuovi modelli e anche di una selezione di accessori per l'occasione!

Spose del 2019, siete avvisate!