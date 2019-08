Il brand spagnolo di abiti da sposa festeggia il suo 55esimo compleanno reinterpretando i suoi grandi "cavalli di battaglia".



Oltre mezzo secolo di abiti da sogno, realizzati con sapienza, cura e amore, per far emozionare le spose di ieri e di oggi.

Il marchio spagnolo bridal Pronovias celebra il suo 55esimo anniversario con una collezione di oltre 100 modelli da favola che reinterpretano i vestiti più amati e apprezzati della sua storia.

Gli abiti "superstar" del marchio vengono rivisitati proponendo tessuti più leggeri e sofisticati, lavorazioni delicate, in linea con le ultimissime tendenze moda e, soprattutto, con i desideri delle spose di oggi.





La silhouette a sirena, ad esempio, da sempre nel DNA di Pronovias, viene ulteriormente perfezionata con raffinati pizzi semitrasparenti ed elementi di design. Inoltre, grazie allo speciale corpetto interno che garantisce sicurezza e libertà del portamento, la figura viene valorizzata la massimo.





Gli abiti da sposa in classico crêpe vengono declinati con una gamma di tagli moderni, da quello sexy a quello minimalista, e impreziositi da dettagli e decori sapienti che catturano lo sguardo.





Il tessuto Mikado, tanto caro a moltissime spose, viene rinnovato e corredato da accessori staccabili che trasformano un look classico e senza tempo a seconda delle esigenze ed occasioni.





Il marchio inaugura, inoltre, tre nuovi capitoli in fatto di stile: "Unconventional Collection”, dedicata agli abiti da sposa corti, “Mix & Dream” composta da top e gonne da abbinare e l'inedita “Black Carat Collection” per chi desidera festeggiare il gran giorno scegliendo il nero, per un effetto sopresa glamour e decisamente sofisticato.









Scoprite con noi i 40 abiti da sposa della collezione Pronovias 2020 che ci hanno rubato il cuore: