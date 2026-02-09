6 novità dal mondo bridal da non perdere

Le pumps preziose di Rene Caovilla, le Birkenstock da sposa, il Metodo SenzaTaglia di Sposa Curvy: cinque novità dal mondo bridal che dovete conoscere











La primavera non è ancora arrivata ma le novità per il mondo sposa, verso quella che è per tradizione una delle stagioni più floride per il settore, sono già qui.

La Primavera-Estate 2026 del mondo bridal mette l'accento su nuove calzature: alcune mettono l'accento sull'aspetto più elegante e prezioso dell'occasione, altre vogliono sdoganare la comodità di modelli entrati a far parte del quotidiano.

Nel quotidiano trova spazio anche il leisurewear, la parte più "dietro le quinte" di un look da sposa che acquisisce però sempre più importanza, con tanta voglia di osare dettagli nuovi e speciali.

Le notizia di settore non riguardano però solo nuovi must-have ma anche nuovi accordi e licenze pronte a riportare grandi nomi della moda italiana sotto i riflettori o nuovi approcci proposti in atelier per incontrare ancor di più le esigenze delle future spose.

Scoprite di seguito 6 novità dal mondo bridal che hanno dato inizio a questo 2026.



Le creazioni gioiello di Rene Caovilla per la Primavera-Estate 2026

Le nuove Belle di Rene Caovilla per la Primavera-Estate 2026.

La nuova collezione di Rene Caovilla per la stagione primaverile punta su un senso di leggerezza e preziosità: la nuova décolleté Belle, disponibile in silhouette classica, slingback o con l'inconfondibile dettaglio serpente del brand, è un accessorio che cattura lo sguardo diventando protagonista del look da sposa.

Le nuove Belle di Rene Caovilla per la Primavera-Estate 2026.

Spose comode con Birkenstock & Danielle Frankel

Due icone che si incontrano: una calzatura sinonimo di comodità e stile e una delle firme di abiti da sposa più amate a livello internazionale. Da qui nasce una collezione con modelli per lui e per lei, realizzati in materiali pregiati e tessuti luminosi, arricchiti di applicazioni come perle e fiocchi. Una collezione disponibile dal 12 febbraio online, sui siti di entrambi i brand e in alcuni store selezionati.



Alcuni modelli della collezione Birkenstock & Danielle Frenkel.

Le espadrillas di Castañer

Vuole celebrare l'amore come savoir-faire la nuova collezione bridal di Castañer per il 2026. Si chiama LOVE STORIES. Crafted with time e propone calzature per spose e invitate partendo dal modello simbolo del marchio, le espadrillas, e declinandolo in modo prezioso attraverso ricami, dettagli in filo dorato e nuove silhouette.





Francesco Scognamiglio firma la licenza bridal con Valentini Spose

Una creazione di Francesco Scognamiglio.

Nasce una nuova partnership nel mondo bridal ed è quella tra lo stilista Francesco Scognamiglio e Valentini Spose, che riceve la licenza per la creazione e distribuzione internazionale della sua collezione bridal e degli accessori. Una collaborazione che fonde l’identità creativa di Scognamiglio con l’esperienza manifatturiera di Valentini, per dare a ogni creazione un carattere unico. La prima collezione, la Primavera 2027, verrà presentata a New York nell'aprile 2026 in occasione della Bridal Week.



Un ritratto di Francesco Scognamiglio.

Sposa Curvy e il metodo che esalta ogni forma

Eliminare il concetto di taglia per mettere al centro la bodyshape anzi, la brideshape di ogni sposa: è l'intento di Sposa Curvy, brand fondato da Cinzia Pizzichini e Francesca Salvatorelli che puntano a creare abiti consapevolmente attraverso un percorso sartoriale pensato per esaltare l'unicità di ogni corpo. Il loro approccio si chiama Metodo Senzataglia ed è una consulenza che parte dalle forme di ogni sposa, quelle reali non standardizzate: nessuna prova d'abito ma un'esperienza di creazione di esso attraverso veline sartoriali che ricreano volumi, linee e dettagli pensati ad hoc su ogni persona.





La collezione 2026 di Sleepers



Sleepers Bridal collection.

"To be cherished and adored", letteralmente per essere amata e adorata: così recita il claim della nuova collezione bridal di Sleeper, brand ucraino specializzato nel leisurwear di alta gamma. Vestaglie, pigiami e completi incontrano piume, roselline e dettagli romantici e iper femminili.



Sleepers Bridal collection.

