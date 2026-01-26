Quali abiti da sposa indosseranno le star che diranno "sì, lo voglio" nel 2026? Ecco i nostri pronostici...
Il 2026 sarà un anno pieno di matrimonio vip. Sono tantissime infatti le star che hanno condiviso il proprio fidanzamento lo scorso anno e che, nei prossimi mesi, si apprestano a dire sì.
Con attori, talenti musicali e anche qualche volto di casa nostra, il calendario delle nozze appare piuttosto fitto e porta con sé, oltre a romanticismo e scambi di promesse, anche l'attenzione per un elemento che proprio noi non possiamo certo mettere in secondo piano: l'abito da sposa.
A sposarsi saranno infatti molti nomi famosi anche per il loro stile: è il caso di Zendaya e Dua Lipa, artiste molto seguite e ammirate per i loro look oltre che ambassador di grandissimi brand internazionali.
Non è da meno Alexandra Saint Mleux, fidanzata del pilota Charles LeClerc che incarna alla perfezione l'estetica da social-media che va tanto in questo momento.
Ne abbiamo citate poche, ma le spose protagoniste del 2026 che è appena cominciato saranno molte di più: di seguito vi diciamo chi sono e, con l'aiuto di look da sfilata e novità dei migliori atelier del settore, quale sarebbe, secondo noi, l'abito da sposa perfetto per loro.
Zendaya e Tom Holland
Tom Holland e Zendaya insieme sul red carpet.
Credits: Getty Images
Partiamo con Zendaya. La protagonista di Euphoria, ambassador e testimonial del marchio Louis Vuitton, potrebbe essere al lavoro proprio con il direttore creativo Nicolas Ghesquière per realizzare qualcosa di unico e su misura.
Se però dovesse chiedere il nostro aiuto la vestiremmo così: con un completo, giacca e pantalone, che ha già dimostrato di amare durante lo scorso Met Gala, o con un lungo principesco ma non troppo romantico, con corpino dalle linee minimali e rivisitate che ricordano silhouette che ha già sfoggiato su alcuni red carpet.
Da sinistra: Givenchy Primavera-Estate 2026 - VIKTOR&ROLF MARIAGE FW 2026.
Credits: Getty Images/Viktor-rolf.com
Dove Cameron e Damiano David
Dove Cameron e Damiano David.
Credits: Getty Images
Tra i matrimoni più attesi c'è quello di Dove Cameron e Damiano David, due artisti che vantano un'estetica riconoscibile e molto personale. Lei poi non disdegna atmosfere dark che, immaginiamo, potrebbe inserire anche nel suo look bridal.
Per questo l'abito che le vediamo più affine, oltre ad avere una silhouette da principessa con gonna esplosiva e corpino scolpito, potrebbe avere una cascata di piume o un accento di nero.
Da sinistra: Jeans Paul Gaultier Haute Couture Primavera-Estate 2026 - Abito Maely, VERA WANG BRIDE.
Credits: Getty Images/Verawangbride.com
Miley Cyrus e Maxx Morando
Maxx Morando insieme a Miley Cyrus.
Credits: Getty Images
Il 2026 vedrà sull'altare anche Miley Cyrus. Sei anni dopo il divorzio da Liam Hemsworth, la cantante e attrice è pronta a dire di nuovo sì, questa volta a Maxx Morando. Per questo, dal punto di vista del look, potrebbe optare per un qualcosa di semplice e lineare, come un tailleur giacca e gonna.
Troppo poco per una star che non disdegna l'eccentrico? Ecco che allora qualche ruches, e una bella nuvola di tulle (magari firmata Saint Laurent, brand che la veste spesso) potrebbero fare al caso suo.
Da sinistra: Gucci Pre-Fall 2026 - Abito Aurora, VIVIENNE WESTWOOD SPOSA COUTURE 2026.
Credits: Courtesy of Gucci/Viviennewestwood.com
Alexandra Saint Mleux e Charles LeClerc
Charles LeClerc insieme ad Alexandra Saint Mleux.
Credits: Getty Images
Da Hollywood alla Formula Uno: anche una delle coppie più seguite si sta preparando al sì e come dicevamo qualche riga più in alto, la sposa è una trendsetter molto seguita.
Alexandra Saint Mleux è nota per la sua estetica da clean girl, pertanto la immaginiamo all'altare con un abito semplice ma sofisticato: uno slipdress (non trasparente ovviamente) o un lungo con elementi in seta lucente.
Da sinistra: Jacquemus Primavera-Estate 2026 - Abito Miles, DANIELLE FRANKEL.
Credits: Daniellefrankelstudio.com
Dua Lipa e Callum Turner
Callum Turner e Dua Lipa al Met Gala 2025.
Credits: Getty Images
Regina degli stadi, Dua Lipa si appresta a dire sì al suo Callum Turner. Immaginare il suo abito da sposa ideale non è facile: sul palco la vediamo osare pizzi, trasparenze, strass e pellicce, ma per le nozze potrebbe anche stupirci con qualcosa di più classico e romantico.
Nel dubbio la immaginiamo così: con del pizzo o, ancora meglio, con una cascata di frange gioiello.
Da sinistra: Dior Primavera-Estate 2026 - Abito Elder con mantella, HALFPENNY LONDON.
Credits: Getty Images/Halfpennylondon.com
Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza
Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti.
Credits: Getty Images
Non solo star internazionali: un matrimonio vip ci sarà anche a casa nostra e sarà quello di Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza.
Lo stile di Aurora è molto italiano, versatile e giovane ma al contempo elegante: per questo la immaginiamo con un bell'abito romantico, con qualche fiocco o una manica a sbuffo, boho-chic ma non troppo.
Da sinistra: Elie Saab Primavera-Estate 2026 - Abito da sposa Nice, ATELIER EMÉ.
Credits: Getty Images/Atelier-eme.com
Taylor Swift e Travis Kelce
Taylor Swift e Travis Kelce.
Credits: Getty Images
Torniamo nel mondo delle superstar con lei, Taylor Swift. Se la sua musica ha fama planetaria, il suo stile (non ce ne voglia) non è mai passato agli annali.
Per questo immaginiamo punterà su qualcosa di classico, a partire dal brand: un top di gamma, da vera Miss Americana.
Da sinistra: Oscar de La Renta Primavera-Estate 2026 - Abito Damselfly, JENNY PACKHAM.
Credits: Getty Images/Jennypackham.com
Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo
Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo.
Credits: Getty Images
Chiudiamo la rassegna bridal con lei, Georgina Rodriguez. Portabandiera di opulenza più che di eleganza, la immaginiamo dirigersi verso il suo Cristiano con un lungo a sirena, non senza qualche dettaglio gioiello e, ovviamente, uno scollo prorompente.
Da sinistra: Zuhair Murad Primavera-Estate 2026 - Abito Alseid, PRONOVIAS.
Credits: Getty Images/Pronovias.com
Dal minimalismo al rococò, queste sono le tendenze dal mondo wedding per il 2026
Se state progettando il vostro matrimonio per il 2026 o state aiutando qualcuno a farlo, e siete giustamente a caccia di tendenze e novità, abbiamo quello che fa per voi.
O meglio, ce l'ha Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale in Italia e in oltre 16 paesi nel mondo che ha appena svelato quali saranno i principali trend in fatto di matrimoni.
Dall'ispirazione macro ai dettagli più pratici, come mise en place e abiti, sono 6 le principali novità per l'anno in arrivo e ve le vogliamo raccontare nel dettaglio.
Qualche piccolo spoiler? Incontreremo il ritorno del minimalismo, ma anche quello al decoro e alla ricchezza di dettagli, che convivono come due estremi; la ricomparsa delle perle, che hanno avuto definitivamente la meglio su certi detti antichi (e no, non portano sfortuna!).
Scopriremo anche tendenze cromatiche e nuove ispirazioni, soprattutto per lui.
Date subito un'occhiata alle sei tendenze 2026 dedicate al mondo wedding.
1. Voglia di minimalismo
Foto: Camera Obscura Photo & Film via Matrimonio.com
Si scomoda spesso il detto less is more e quanto a tendenze per le nozze, nel 2026 in arrivo, non lo si farà certo a sproposito. Abiti, allestimenti e decorazioni puntano alla semplificazione: le linee si fanno minimal, i colori poco contrastati con grande predilezione per il classico bianco. Anche il bouquet e gli addobbi floreali sono più delicati e raffinati.
Foto: Camera Obscura Photo & Film via Matrimonio.com
Gli abiti per lei guardano agli anni Novanta dei grandi stilisti, con gonne dalla silhouette semplice e pulita, in materiali privi di decori e volumi. Anche lui alleggerisce la tradizionale veste da sposo, anche optando per un'alternativa alla camicia e su materiali più nauturali e leggeri, quasi informali.
Foto: Camera Obscura Photo & Film via Matrimonio.com
2. Ricchezza rococò
Foto: Camera Obscura Photo & Film via Matrimonio.com
Dalle linee essenziali a quelle più complesse: le tendenze, soprattutto in termini di look, sono agli opposti. Chi ama il decoro e vuole aggiungere più che semplificare troverà terreno fertile nel ritorno del rococò e dell'estetica alla Bridgerton. Pizzi, bustini e corpetti per lei, tessuti damasco e tagli più ricercati per lui.
Foto: Camera Obscura Photo & Film via Matrimonio.com
3. Social media? No grazie!
Foto: Camera Obscura Photo & Film via Matrimonio.com
Dalle tendenze di stile a quelle che potremmo definire di "etichetta": sempre più sposi chiedono agli ospiti di disconnettersi, di dimenticare telefoni e social media sui quali postare tutto alla velocità della luce. Ciò che conta per il grande giorno è goderselo, e rientrano così in scena ad affiancare i fotografi professionisti anche le macchine usa e getta o gli scatti istantanei formato Polaroid.
4. Il ritorno delle perle
Foto: Camera Obscura Photo & Film via Matrimonio.com
Torniamo a parlare di moda, o almeno in grand parte, citando un elemento che torna protagonista. Parliamo delle perle, che vanno oltre la loro funzione di gioiello per decorare acconciature e non solo, anche tavoli e location in generale.
Foto: Camera Obscura Photo & Film via Matrimonio.com
5. Lo sposo in chiave dandy
Foto: Camera Obscura Photo & Film via Matrimonio.com
Grande attenzione per il guardaroba maschile e per la figura dello sposo che si rifà il look in chiave dandy. Ad avere il ruolo di protagonisti sono gli accessori, come papillon e foulard, ma anche orologi da taschino, gemelli e pochette che rubano l'attenzione.
Foto: Camera Obscura Photo & Film via Matrimonio.com
6. A tutto colore
Foto: Camera Obscura Photo & Film via Matrimonio.com
Ultimo tema in fatto di tendenze non può che essere il colore. La palette cromatica dell'annata 2026 è ricca di sfumature: accanto al tradizionale bianco compaiono note profonde di bordeaux, verde e blu, mentre per chi predilige tonalità più accese e vivaci, i colori più gettonati saranno il terracotta, il rosa, il fucsia e l'arancione.
Foto: Camera Obscura Photo & Film via Matrimonio.com
Foto: Camera Obscura Photo & Film via Matrimonio.com
Emé presenta la collezione Sposa 2026 tra favola e sartorialità
Un viaggio nel cuore della sartoria italiana, tra romanticismo contemporaneo e tradizione couture. La nuova collezione Sposa 2026 di Emé è una dichiarazione d’amore all’eleganza, alla femminilità e al savoir-faire artigianale che da sempre contraddistingue il marchio. Presentata in un ambiente intimo e sofisticato, ispirato ai grandi atelier d’alta moda, la collezione invita a riscoprire il sogno del matrimonio attraverso abiti che raccontano storie, emozioni e bellezza.
Protagoniste assolute sono le linee Couture e Atelier, le più preziose e ricercate dell’universo Emé. Ogni abito interpreta una diversa sfumatura di femminilità: dai volumi eterei e poetici alle silhouette più strutturate, dal candore assoluto del bianco alle delicate note di rosa cipria. Un’estetica che gioca sul contrasto tra leggerezza e forza, sogno e consapevolezza, in un dialogo continuo tra tradizione e modernità.
Si alternano modelli romantici, con gonne dagli ampi volumi e mood principesco e sognante, a silhoutte a sirena sensuali dove il corpo femminile si rivela nella trasparenza dei pizzi.
Tocchi di rosa cipria contraddistinguono le proposte più eteree e poetiche, impreziosite da ricami tridimensionali e stampe dipinte a mano come un affresco primaverile, mentre un’inedita versione total black ridefinisce i confini dell’estetica bridal con audacia e personalità.
Grazie a capi removibili come sovra-gonne e boleri in pizzo un abito si trasforma e può vivere due differenti vite, una per la cerimonia e una per il ricevimento, senza rinunciare allo stile e all'effetto sorpresa.
Ogni abito Couture è realizzato a mano in Italia e richiede centinaia di ore di lavorazione. I materiali scelti — organza di seta, pizzo rebrodé, mikado, raso e tulle — raccontano la ricchezza dei saperi artigianali italiani. I bustier dal taglio impeccabile e i giochi di sovrapposizioni creano volumi scultorei, mentre le corolle e le cascate di petali ricamati illuminano la figura con discrezione e poesia.
Accanto alle proposte più classiche, spicca una inedita versione total black: un abito che ridefinisce i confini dell’estetica bridal con eleganza e personalità, pensato per una donna che vuole sorprendere e raccontarsi senza filtri.
Fondata nel 1961 come Atelier Aimée, Emé è sinonimo di eleganza e sartorialità Made in Italy. Oggi il brand conta 53 boutique e un e-commerce dedicato e vede alla direzione creativa Silvia Falconi.
“Questa collezione rappresenta per me l’espressione creativa più libera e autentica del mio lavoro di Direttrice Creativa: un’occasione per tornare a sognare, pensare in grande e immaginare capi pensati per momenti unici nella vita di una donna”, racconta Falconi.
Oltre alle proposte Couture, la direttrice creativa ha introdotto anche una linea più accessibile, pensata per chi desidera vivere il sogno del matrimonio senza rinunciare alla qualità e alla magia di un abito sartoriale. Un equilibrio perfetto tra lusso e realtà, che parla direttamente alle nuove generazioni di spose: donne consapevoli, indipendenti e in cerca di autenticità.
Silvia Falconi - Direttore Creativa di Emé
Tutte le foto sono courtesy Press Office
Elisabetta Franchi e Pronovias, la collezione di abiti da sposa per il 2026
Canoni classici che incontrano una visione artistica e audace: Elisabetta Franchi e Pronovias presentano la nuova collezione di abiti da sposa per il 2026, creata per ridefinire l'estetica tradizionale attraverso nuove ispirazioni.
Prima fra tutte quella che guarda al decostruttivismo dell'architetto Frank O.Gehry, che ha sfidato l'architettura tradizionale fatta di geometrie e simmetrie attraverso volumi frammentati, linee curve e fluide.
Lo stesso approccio rivive negli abiti in collezione: sofisticati ma minimalisti, evocano un'idea di movimento e di leggerezza, in perfetto equilibrio con silhouette più strutturate e scolpite.
Colpiscono i drappeggi che sembrano sfidare la gravità, i corsetti aderenti che scolpiscono il corpo e i pizzi tridimensionali, più contemporanei e meno tradizionali.
Contemporanei e ricercati, tutti gli abiti sono concepiti come un pezzo unico e la possibilità di completarli con giochi di layering, con veli, soprabiti ed elementi decorativi rimovibili, accentuano questa ricerca di autenticità e di personalizzazione che restituisce perfettamente l'idea di una creazione realizzata su misura.
Composta da 18 modelli, che vi lasciamo scoprire qui sotto, la collezione è già disponibile in oltre 60 punti vendita tra i quali 17 boutique Pronovias e 55 negozi multimarca, in oltre 100 paesi.
Abito Althia.
Credits: Courtesy Pronovias
Abito Soreyna.
Credits: Courtesy Pronovias
Abito Anaviel.
Credits: Courtesy Pronovias
Abito Aurenia.
Credits: Courtesy Pronovias
Abito Cerelise.
Credits: Courtesy Pronovias
Abito Costructa.
Credits: Courtesy Pronovias
Abito Elorina.
Credits: Courtesy Pronovias
Abito Lioren.
Credits: Courtesy Pronovias
Abito Maelina.
Credits: Courtesy Pronovias
Abito Myrianna.
Credits: Courtesy Pronovias
Abito Nedia.
Credits: Courtesy Pronovias
Abito Nythara.
Credits: Courtesy Pronovias
Abito Serenith.
Credits: Courtesy Pronovias
Abito Taelena.
Credits: Courtesy Pronovias
Abito Tectra.
Credits: Courtesy Pronovias
Abito Zedia.
Credits: Courtesy Pronovias
Abito Zelodie.
Credits: Courtesy Pronovias
Cosa NON indossare a un matrimonio: 6 capi e accessori da evitare per non sbagliare look
Se siete in procinto di prendere parte a un matrimonio in autunno ma avete ancora qualche dubbio sul look da sfoggiare per l'occasione, siamo qui per darvi una mano.
Questa volta però non vi diremo cosa indossare e non vi proporremo degli abbinamenti da copiare: l'abbiamo già fatto qui!
Stavolta, invece, vi diremo cosa evitare, quali sono quelle cose tipicamente di stagione che no, a un matrimonio non si possono proprio vedere.
Nonostante la tendenza a un guardaroba più casual abbia investito molte sfere del nostro quotidiano (vi dicono niente le sneakerss in ufficio?), ci sono situazioni, come una cerimonia, che proprio non si coniugano al meglio con contaminazione sportive e poco eleganti.
Abbiamo parlato spesso di come trasparenze eccessive, nuance fluorescenti o tonalità come nero, bianco e rosso non siano adatti all'occasione, e ciò vale indipendentemente dalla stagionalità e ora vogliamo approfondire meglio i capi autunnali da evitare.
Jeans, giacche tecniche, capi in pelle o stivali e scarponcini: di seguito 6 cose, tra capi e accessori, che sarebbe meglio NON indossare. E vi diciamo anche il perché.
1. Le giacche casual
Credits: Getty Images
La giacca in pelle o il bomber sopra a uno slip dress in seta? Trovata interessante certo, ma non per una cerimonia. Per un look elegante i capispalla dall'alluce più sportiva e casualwear vanno evitati in quanto non adatti a un contesto formale. Tra questi figurano appunto biker jacket, bomber, sahariane, giacche in felpa e piumini palesemente tecnici. Preferite sempre blazer, giacche mono o doppiopetto o linee boxy. Anche mantelle.
2. I pantaloni in pelle
Credits: Getty Images
Se la banniamo in termini di giacche, anche per i pantaloni o le gonne la pelle non è tra i materiali più consoni per questo genere di occasioni. Il motivo? Appartiene a un guardaroba urbano, più rock, e a meno che gli sposi e il mood del matrimonio non condividano questo concept (o a meno che non siate Piero Pelù), è meglio evitarli. Preferite tessuti classici, come cady, raso, seta, fresco di lana.
3. La maglieria "da giorno"
Credits: Getty Images
Altro elemento del vestire quotidiano che non è facile da declinare in versione elegante è la maglieria, intesa come quella tutta colorata, con trama ricca e voluminosa. A meno che non la si declini in formato abito, ma con qualche elemento che eleva (come una silhouette scolpita o un filo di lurex che aggiunge lucentezza) è il caso di rinunciare. Preferite capi monocromo o intrecci molto semplici e delicati nella scelta cromatica. Magari optate per un design elegante, come quello di uno scaldacuore.
4. Gli stivali
Credits: Getty Images
Dal momento che gli stivali sono una costante, tanto che abbiamo iniziato a farci l'abitudine anche sotto il sole estivo, ci sentiamo in obbligo di rimarcare di sottolineare che per un matrimonio, e per un look da cerimonia raffinato, questo genere di calzatura non è molto indicato. Anche se talvolta lo vedete pure sui red carpet, non fatevi sedurre. Se il meteo è infausto e volete maggiore protezione preferite tronchetti o ankle boots, ma solo se indossate i pantaloni.
5. Gli anfibi
Credits: Getty Images
Meritano una categoria a parte gli anfibi, per evitare che chi non ama gli stivali ma utilizza comunque modelli a scarponcino si senta in qualche modo legittimato a indossarli. Ecco, anche loro non vanno d'accordo con i look più formali, nemmeno se celati da pantaloni ampi o gonne lunghe. Preferite stivaletti in stile Chelsea, meglio se con dettagli particolari (fibbie gioiello, strass o piccoli elementi che arricchiscono il design), da indossare con i pantaloni.
6. Il denim
Credits: Getty Images
Chiudiamo con un classico che ogni volta fa esclamare «ma dai, chi indossa i jeans a un matrimonio?». Ebbene si, chi scrive ha visto jeans intesi come cinque tasche ma anche giacchine sovrapposte ad abiti eleganti. Il denim, tela emblema di un concetto di lavoro più che di cerimonia, può risultare alquanto fuori posto in queste occasioni. Preferite... tanti altri materiali, dai più classici e semplici ai più ricercati.
