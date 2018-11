Una celebrazione del lato più romantico di ogni sposa: scoprite Bliss di Monique Lhuillier



Monique Lhuillier è una delle designer internazionali più amate in fatto di abiti da sposa e siamo soliti parlarvi di lei solo in occasione delle collezioni stagionali, bellissime, che arrivano anno dopo anno. Ma oltre alle proposte classiche c'è un piccolo universo che non vi avevamo ancora mostrato.



Bliss è una linea che celebra il romanticismo in tutte le sue forme: forte, drammatico e poetico, fatto di ricami e tulle, corpetti che evocano i disegni tipici della lingerie.

Dettagli dal sapore vintage e ancient, accesi però da un glamour nuovo e giovane.





A fare da sfondo agli abiti che vi stiamo per mostrare c'è un'ispirazione molto profonda: quella di un giardino spagnolo ricco di rose, di verde e toni scuri che esaltano alla perfezione il candore di ogni creazione.