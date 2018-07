Vi sveliamo come sarà (secondo noi) l'abito da sposa di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez sono pronti a dire sì: in attesa del 1° settembre, giorno in cui i due celebreranno le nozze in Sicilia, abbiamo iniziato a fantasticare sull'abito da sposa della blogger più influente d'Italia (o meglio, del mondo).

La curiosità intorno all'abito è tanta, almeno quanto il mistero circa chi lo realizzerà e come sarà. Principesco e esagerato, da vera superstar? Minimal e senza eccessi? Indosserà il velo?

Le possibilità sono infinite, soprattutto per una come lei, che ama interpretare e sperimentare stili e look sempre diversi.



Nessun limite alla fantasia quindi per queste 8 proposte che abbiamo selezionato per lei. Pronte al toto-abito?















Chiara Ferragni in Dior



Partiamo da una scelta su misura che, vista la presenza fissa di The Blonde Salad a ogni sfilata Dior, ci sembra più che plausibile. Noi immaginiamo una creazione di Maria Grazia Chiuri, riconoscibile e molto "fairytale".

(Credits: Getty Images)







Chiara Ferragni in Oscar de La Renta



Atelier di punta per l'immaginario femminile americano, Oscar de La Renta fa rima con eleganza e prestigio. Per un'americana d'adozione come lei, immaginiamo un abito inconfondibile, unico come questo (con un tocco di rosa).

(Credits: oscardelarenta.com)







Chiara Ferragni in Monique Lhuillier



Altro brand iconico del mondo bridal. Chiara Ferragni in Monique Lhuillier sarebbe, per noi, principesca con maxi gonna e corpino strapless.

(Credits: Moniquelhuillier.com)









Chiara Ferragni in Alberta Ferretti



Un altro marchio tra i favoriti di Chiara, soprattutto per i red carpet, è sicuramente Alberta Ferretti. La stilista italiana ha una linea sposa che punta su silhouette eleganti, dal fascino vagamente vintage.

(Credits: albertaferretti.com)







Chiara Ferragni in Pronovias



Istituzione in fatto di abiti da sposa, il marchio spagnolo è l'ideale per chi ha una fisicità statuaria e delle misure da modella. La vediamo bene con una sirena in pizzo, con strascico e anche con un bel velo.

(Credits: pronovias.com)







Chiara Ferragni in Atelier Emé



Testimonial di Calzedonia e Intimissimi, Chiara potrebbe scegliere un brand del gruppo Calzedonia per il suo grande giorno, Atelier Emé. In questo caso, immaginiamo qualcosa di morbido, romantico, bucolico: perfetto per la Sicilia.

(Credits: ateliereme.com)



Chiara Ferragni in Viktor & Rolf



L'abito da sposa corto è un trend fortissimo, e per una che ha fatto della moda (e delle tendenze) un lavoro, potrebbe essere una scelta più che plausibile. In più sarebbe comodo, facile, ed esprimerebbe appieno la sua inesauribile energia.

(Credits: viktorandrolf.com)







Chiara Ferragni in Antonio Riva



Chiudiamo i pronostici con un'altra creazione made in Italy, del designer Antonio Riva. Romanticismo, un pizzico di tradizione e tanta femminilità. Ovviamente tradotte in una cascata di pizzo.

(Credits: antonioriva.com)