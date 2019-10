Hailey Baldwin ha postato le immagini del suo abito da sposa, firmato da un designer inaspettato...

Justin Bieber e Hailey Baldwin hanno detto sì. Di nuovo. Seconde nozze, nuove celebrazioni e ovviamente un nuovo abito da sposa che ha tenuto con il fiato sospeso i fan della coppia più chiacchierata degli ultimi mesi.

A rompere il silenzio e a svelare l'abito bianco è stata proprio la sposa, che in una carrellata di foto su Instagram, con relative menzioni e ringraziamenti ai vari designer e brand che hanno contribuito alle nozze, ha regalato al pubblico un pizzico di quel magico giorno.



L'abito di Hailey è stato realizzato da Virgil Abloh per il suo marchio, Off-White. Silhouette a sirena, spalle scoperte e maniche lunghe, una cascata di pizzo e... un velo che doppia lo strascico, terminando con, ricamata, la frase "Till death do us part" (finché morte non ci separi).