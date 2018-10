Abbiamo intervistato Jenny Packham, la regina degli abiti da sposa (e non solo!) made in London!

In occasione del trentesimo anniversario dalla nascita del suo brand, abbiamo intervistato la stilista inglese Jenny Packham, che, tra creazioni da sposa e abiti da sera principeschi, veste i momenti più importanti della vita di una donna.





Dopo molti anni a New York, Jenny è tornata a Londra per presentare la collezione primavera estate 2019, fatta di cocktail dress e gown hollywoodiani e preziosi.





A cosa ti sei ispirata per la collezione primavera estate 2019?

La collezione SS19 è ispirata a Jean Harlow, l'iconica star di Hollywood degli anni 30. Jean era indubbiamente la 'It Girl' dell'epoca e sfidava gli ideali femminili del tempo. Il suo stile personale era giocoso e il suo guardaroba era cinematografico, fatto di abiti in satin sensuali, ruches e cristalli.







Preferisci disegnare più abiti da sposa o abiti da sera?

Amo entrambi: ho sempre desiderato creare abiti per momenti speciali, per avere l’onore di avere un ruolo nella storia di qualcuno.





Com’è nata la tua passione per la moda e in particolare per gli abiti da sposa?

Adoro il processo di creazione: dal mio schizzo iniziale, alla scelta dei tessuti per finire con la visione del risultato in atelier. Creare un capo che faccia sentire le donne eleganti e sicure di sé è la mia vocazione, ciò che mi ha spinto a iniziare questo lavoro.





Hai qualche vestito preferito nel corso degli anni?

È difficile scegliere! Recentemente ho visitato il nostro archivio e rivisto gli abiti da sposa degli ultimi anni: i disegni si sono evoluti ma molte tendenze continuano a tornare di moda. Per celebrare il nostro anniversario, abbiamo quindi reintrodotto in collezione dal passato tre tra i miei modelli da sposa preferiti: Aspen, Eden e Willow.









Quali sono le attuali tendenze da sposa in termini di stile, modelli e materiali?



I trend bridal sono molto cambiati nel corso degli anni: siamo passati dalla silhouette ampia e principesca al modello a sirena stretto e attillato, dalla lunghezza midi anni 50 a maxi strascichi regali. La moda cambia e i trend da sposa si evolvono altrettanto velocemente. Quest'anno le sagome più piene sono decisamente tornate in auge. Per questo abbiamo inserito in collezione delle sopra gonne in tulle e chiffon che la sposa può indossare durante la cerimonia e poi togliere per essere più “leggera” e comoda per il ricevimento.





Modello Angelica

Quest’anno Jenny Packham celebra i trent'anni del marchio, quali sono stati i punti salienti di questo percorso?

Questi trent'anni sono stati incredibili, ricchi di soddisfazioni. Ho iniziato in un piccolo studio tagliando e cucendo da sola e siamo arrivati a vestire alcune delle donne più iconiche della nostra epoca. Aprire il nostro primo flagship store nel 2006 in presenza di Angelina Jolie è stato indimenticabile. Quindi credo che non ci resti altro che continuare così!