In oro bianco, giallo, con o senza diamanti: questi sono gli anelli nuziali più belli del momento



Uno dei passi da fare nell'organizzazione di un matrimonio è quello della scelta delle fedi. Sono gli anelli infatti il simbolo "materiale" dell'unione tra due persone, un simbolo da indossare per sempre.

Per questo vanno scelte con cura. Vi abbiamo già raccontato come scegliere e riconoscere i vari modelli in questa guida, ora vogliamo parlarvi delle novità del 2019.

Da Chopard a Bulgari, da Damiani a Stroili, abbiamo curiosato nel "reparto wedding" dei migliori marchi di gioielli selezionando per voi gli anelli più belli, secondo un gusto classico e non eccentrico.



Oro giallo, oro bianco, oro rosa e platino sono i materiali ovviamente più noti, declinati in versione tradizionale o lavorati in modo nuovo. Con incisioni, texture in rilievo, o con diamanti incastonati: dalle linee più sobrie a quelle più ricche, queste dieci proposte sono fatte per stupirvi. E per farvi sognare il momento in cui metterete al dito l'anello che fa per voi.







STROILI Fede mantovana in oro 18 carati.



Credits: stroilioro.com







CARTIER Fede nuziale Trinity oro rosa 18 carati, oro bianco 18 carati, oro giallo 18 carati, ornata di 53 diamanti taglio brillante.



Credits: cartier.it





DAMIANI Fede nuziale Belle epoque in oro bianco e diamanti 0,18 carati.

Credits: damiani.com







SALVINI Fede nuziale INLOVE in oro giallo con diamante.



Credits: salvini.com







BULGARI Fede nuziale MarryMe in oro rosa 18 carati.



Credits: bulgari.com







RECARLO Anello veretta in oro bianco 18 caratu e diamanti taglio brillante.



Credits: Recarlo.com







POLELLO Fedi nuziali collezione L'amor Trovato in oro bianco con lieve incisione e diamante incastonato sulla fede per lei.



Credits: polello.com







CHOPARD Fede nuziale Timeless in platino, forma classica, disponibile in vari spessori.



Credits: Chopard.it











DE BEERS Fede nuziali Promise Texturée in oro bianco alta 5 mm con texture in rilievo che richiama, in modo astratto, l'idea delle mani degli sposi che si uniscono.



Credits: debeers.fr



UNOAERRE Fede in oro bianco alta 3.5 mm con diamante incastonato.



Credits: unoaerre.it