Corto e non da Royal come molti si aspettavano. Firmato dal suo (nuovo) designer preferito



Charlotte Casiraghi ha detto sì: il primo giorno di giugno è stato, per i monegaschi, il giorno di un nuovo Royal Wedding. La secondogenita di Carolina di Monaco ha sposato il produttore Dimitri Rassam: pronti a scoprire com'era il suo abito da sposa?

Niente a che vedere con la scelta, iconica e regale, di nonna Grace Kelly. La scelta di Charlotte è caduta su un abito corto, sopra il ginocchio, in pizzo, con maxi fiocchi, maniche lunghe. E un colore bianco-grigio ghiaccio. Disegnato da Anthony Vaccarello per Yves Saint Laurent, questo abito è, secondo noi, una scelta magnifica. Moderno, adatto a una donna che ha due figli e che, a quanto pare, non ama tutto lo sfarzo e l'attenzione di un matrimonio da famiglia reale.



Inaspettata la scelta del designer, sebbene YSL l'abbia vestita varie volte, l'ultima al recente Festival di Cannes. Charlotte è sempre stata una musa per diversi designer e brand, da Karl Lagerfeld a Gucci, tanto che noi avremmo scommesso su un abito Chanel. Certo non ci ha deluso anzi: immaginiamo che molte spose prenderanno presto spunto da lei.