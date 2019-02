L'abito giusto per un sì sotto la neve? Trovatelo nella collezione Winter Bride di Nicole Spose

La perfetta cornice invernale: una baita, la neve che cade e... un abito da sogno. La collezione Winter Bride di Nicole Spose è dedicata a chi vuole dire sì nei mesi freddi, senza rinunciare a eleganza e romanticismo.

Sei creazioni molto diverse tra loro: c'è la silhouette a sirena, in bianco con trame floreali, trasparenze e scollo all'americana o in rosa con piume e dettagli gioiello. C'è l'immancabile abito da principessa, con maniche lunghe e ampia gonna con strascico. C'è un tocco di rosso, inaspettato e caldo. Caldo quanto i dettagli in fur, come stole o scaldamani, che completano (con grande utilità) il look.

Comune denominatore della collezione? Ogni elemento è sofisticato e iperfemminile, diktat inconfondibile di ogni collezione sposa firmata Alessandra Rinaudo, anima creativa del marchio italiano. Scopritelo con i vostri occhi.