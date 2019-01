Le novità firmate Le Spose di Giò: un tuffo in un mondo romantico, all'insegna della leggerezza



Le Spose di Giò è uno dei marchi italiani più amati del panorama bridal. Nato nel 1975, è da allora che offre a ogni stagione abiti da sposa all'insegna del design elegante ma leggero.

Anche il 2019 sarà fedele alla filosofia del brand: tessuti pregiati, linee pulite, volumi studiati e pizzi delicati sono gli elementi che danno vita a queste creazioni.



Come dettaglio forte di questa collezione troviamo lo scollo a V, profondo sia sul decolleté che sulla schiena, liscio e semplice o bordato in pizzo.



Già all'inizio l'abbiamo precisato: a rendere speciali gli abiti di questo brand è la ricerca, e la resa, di un'eleganza leggera. Tulle e chiffon, nelle gonne o in maniche e corpini (e anche mantelle), regalano una sensazione di delicatezza e un movimento speciale ad ogni silhouette.

Scoprite tutta la collezione nella gallery e trovate l'abito che fa per voi.

Abiti da sposa Le Spose di Giò 2019 Le Spose di Giò 2019



