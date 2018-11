Tra tradizione e innovazione: la collezione sposa 2019 di Yolancris



Da Barcellona con amore: Yolancris è uno dei brand di abiti da sposa più amati del momento. Fondato nel 2005 da due sorelle spagnole, Yolanda e Cristina (da qui il nome Yolan-Cris), cresciute nell'atelier della madre, è un marchio che fonda il proprio stile sulla qualità di realizzazione di ogni singolo vestito.



Le creazioni che vi stiamo per mostrare sono infatti realizzate a mano tra le pareti dell'atelier di Barcellona, selezionando in più tessuti e materiali pregiati di provenienza europea.

Pizzi, ricami, applicazioni: i dettagli più classici e romantici ci sono tutti, ma rivisitati con uno spirito innovativo attuale e in linea con le passerella di stagione.



Pret-a-porter e moda-bridal si fondono quindi alla perfezione, con qualche tocco eccentrico: frange, piume, volumi importanti che contrastano con lunghezze talvolta mini (e sicuramente non tradizionali).



Il bello di esprimere la propria personalità nel giorno del sì, attraverso un abito molto speciale. Come quelli che state per vedere...