Un abito elegantissimo ma con un forte spirito bohémien: ci siamo lasciate ispirare dalle nozze di Carolina Crescentini e l'artista Motta.



Carolina Crescentini e il cantautore Francesco Motta hanno detto sì (a sorpresa) la scorsa settimana, e la notizia è apparsa sui social a suon di romanticissimi post.

Da addicted del mondo degli abiti da sposa, quali siamo, abbiamo subito puntato gli occhi sul look dei due sposi, curato interamente da Gucci.



Alessandro Michele ha confezionato per l'attrice italiana quello che è un abito davvero fatto a immagine e somiglianza: delicato ma rock, con citazioni vagamente Seventies unite a suggestioni di primo '900. Maniche lunghe in stile blusa, silhouette scivolata, maxi velo e una corona di fiori.







L'atmosfera dell'intera cerimonia era in perfetto stile boho: se siete amanti del genere e come noi vi siete fatti conquistare dalle immagini dei neosposi di cui sopra, date un'occhiata a questi abiti da sposa. Quasi come quello, splendido, di Carolina.





COSTARELLOS Abito asimmetrico, con maniche a blusa e collo alto.

Credits: Costarellos.com







LOLA VARMA Blusa bianca con maniche a sbuffo e gonna scivolata in satin.



Credits: lolavarma.com







VIKTOR&ROLF MARIAGE Abito in chiffon con collo alto, maniche stile blusa con polsini e scollo verticale.



Credits: viktor-rolf.com







JESUS PEIRO Abito A line con maniche a blusa in tulle e polsini a contrasto.



Credits: jesuspeiro.com







LIHI HOD Abito Audrey con gonna a principessa, maniche trasparenti e fiocco in vita.



Credits: lihihod.com







ROSA CLARÀ Abito Calanda con maniche lunghe in stile blusa e inserti in pizzo.



Credits: rosaclara.com







DAUGHTER OF SIMONE Abito scivolato con maniche lunghe e ricami floreali.



Credits: daughterofsimone.com







PRONOVIAS Abito Delphine con maniche lunghe, pizzo e tulle.



Credits: pronovias.com







DANA AHREL Abito Alexandra con maniche lunghe, maxi spacchi, inserti in pizzo.



Credits: danaahrel.com







BHLDN Abito a maniche lunghe con silhouette scivolata e scollo a v.



Credits: bhldn.com