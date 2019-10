Un giardino d'inverno fa da sfondo alla nuova collezione sposa firmata Viktor&Rolf

Un giardino d’inverno astratto e surreale fa da sfondo alla nuova collezione sposa di Viktor&Rolf Mariage. L’ispirazione parte proprio dai fiori, elementi scultorei che caratterizzano molte di queste creazioni 2020. Non sono romantici o eterei come solitamente appaiono nel panorama bridal, ma scultorei e forti. Un esempio? Anche il corto più minimal assume tutto un altro aspetto grazie alle maxi rose, dal disegno quasi architettonico, che decorano il décolleté.

Al mondo floreale si uniscono spunti innovativi per la categoria: dettagli maschili, come un rigoroso colletto bianco.

Le proposte per l’inverno che verrà sono tante e sono perfettamente in linea con l’immaginario del duo olandese, alle prese con una nuova magica collezione creata in collaborazione con il designer Justin Alexander. Ampie gonne, ruches e maniche esagerate (in senso buono), ma anche silhouette a sirena e tulle plissettato. Un meraviglioso incontro tra estro e tradizione.