L’ispirazione per le future spose arriva dalle sfilate Haute Couture di Parigi

L'appuntamento fisso con Parigi e le sfilate Haute Couture è arrivato. Le collezioni Primavera-Estate 2020 sono state per noi, come al solito, di grande ispirazione per il tema "abiti da sposa cercasi": da Chanel a Ralph&Russo, passando per Schiaparelli e Givenchy, le citazioni bridal si fanno sempre maggiori. E al di là della classica uscita finale, spesso affidata alla sposa della situazione completa di velo e talvolta di bouquet, la massiccia presenza del bianco come colore (che ha praticamente vestito tutta la collezione di Alexis Mabille) ci ha permesso di trovare spunti utili anche al di fuori dai canoni classici.

Quali sono i trend che ci hanno conquistato? Il corto, qualche citazione vintage e, tenetevi forte, il ritorno dei volumi vistosi, abbondanti e un tantino eccentrici. Guardare per credere!

L'abito da sposa midi bon-ton di Chanel

Un abito al ginocchio, con bottoni centrali e cintura. Il velo pareggia la lunghezza del vestito, il collant è bianco e, per completare, un calzino in chiave decisamente vintage.

Credits: Getty Images





L'abito da sposa in pizzo da "Madonna" di Givenchy

Una cascata di pizzo floreale, ma a colpire non è certo questo. Protagonista è il copricapo scultoreo, come una sorta di nicchia.

Credits: Getty Images





L'abito da sposa in tulle di Dior

Una principessa moderna, che ama le balze di tulle ma che non ha bisogno di essere salvata dal principe azzurro.

Credits: Getty Images





L'abito da sposa con le perle di Stephane Rolland

Il perfetto esempio di un classico rinnovato: linee semplici, in apparenza, ma con un velo particolarissimo. In più, perle applicate per un tocco davvero sofisticato.

Credits: Getty Images





L'abito da sposa con le paillettes di Valentino



Silhouette pulita ed essenziale, quasi "castigata" a dirla tutta. Ma è il tessuto, intessuto con piccole e luminosissime paillettes (oltre ai cristalli), a renderlo prezioso e ultra sofisticato.





Credits: Getty Images

L'abito da sposa "da principessa" di Elie Saab

Uno sguardo a Oriente, con un broccato lucente, una silhouette importante e un velo scultoreo.

Credits: Getty Images





L'abito da sposa corto di Alexis Mabille

Il corto vive sempre più un momento d'oro: al ginocchio, con le tasche, monospalla. La semplicità che paga sempre.

Credits: Getty Images





L'abito da sposa con silhouette regale di Antonio Berardi

Da una silhouette regale a un'altra: più castigata e meno "invadente" nelle forme, ma decoratissima di punti luce.

Credits: Getty Images





L'abito da sposa - tailleur di Ronald van Der Kemp

Fuori da gli schemi: un tailleur con citazioni romantiche, sulle maniche a sbuffo, e con un tocco trasgressivo nella scelta di un tessuto spalmato su gonna a a tubino e stivale.

Credits: Getty Images





L'abito da sposa tempestato di cristalli di Georges Hobeika

Da mille e una notte: cristalli all-over, con velo abbinato e strascico da vere regine.

Credits: Getty Images





L'abito da sposa plissè di Iris van Herpen

Costruzioni degne di un'opera d'arte: plissé e balze in una variante sorprendente.

Credits: Getty Images





L'abito da sposa da "Antico Egitto" di Zuhair Murad

Abbiamo già parlato di citazioni mediorientali: qui siamo proprio in Egitto, ai tempi di Cleopatra. E lei, un abito così, lo avrebbe apprezzato sicuramente.

Credits: Getty Images





L'abito da sposa minimal di Jean Paul Gaultier

Come saranno gli sposi del futuro? Pragmatici, senza fronzoli. Minimal? Solo in apparenza, perché niente è più chic di un abito (anche tailleur) ben confezionato.

Credits: Getty Images