Le novità sposa per il 2020 firmate Max Mara Bridal sono arrivate

Un nuovo romanticismo, in linea con la contemporaneità: questo è ciò che simboleggiano le novità sposa di Max Mara Bridal per il 2020. Sarà un anno, a giudicare dalle numerose creazioni che vi stiamo per raccontare, fatto di linee pulite e minimal, di silhouette nuove e di esperimenti cromatici leggeri e raffinati.

La sposa Max Mara è romantica e femminile, ma lo è in modo più pragmatico e meno fiabesco di come tanti vecchi dettami del settore vogliono farci credere: anche quando è vestita di piume o di camicie in chiffon con un ampio pussy bow al collo, ha un'attitude decisa e forte. Non algida o castigata, non meno preziosa per l’assenza di pizzi e merletti. L’essenzialità delle linee, dei materiali e la semplicità dei colori, come rosa cipria e azzurro pallido, hanno dato un nuovo volto al mondo bridal e reso lo stile del brand italiano riconoscibile alla prima occhiata. Nella sua apparente semplicità, vedrete, emerge una straordinaria capacità di esaltare il lato più femminilità di ogni futura sposa. Fedeli al motto less is more anche nel giorno del sì.