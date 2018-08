Matrimonio in estate? Si può, con questi abiti da sposa leggerissimi



I matrimoni estivi sono un incubo ricorrente per molti invitati. Ma vi siete mai chiesti quanto possa essere frustrante il caldo eccessivo per gli sposi?



Sono loro che non possono sbagliare look e che sono, più degli altri presenti, costretti a certe formalità stilistiche. Parliamo soprattutto di abiti da sposa: quando può rivelarsi pesante sulla pelle un abito principesco? Per non parlare poi di pizzi multistrato, taffetà e bustier costrittivi.



L'estate può essere un vero incubo per una sposa, soprattutto nei momenti in cui il caldo (quello eccessivo ovviamente) si fa sentire.



Ecco perché abbiamo fatto una piccola ricerca di abiti da sposa leggeri, delicati sulla pelle. Chiffon impalpabile, pizzi sottili, silhouette morbide che non fasciano anzi, si muovono delicatamente regalando una sensazione di freschezza.

Sono queste 10 creazioni quelle che vorrete davvero indossare per un giorno intero, per il Vostro giorno, sentendovi comode e sicure. A prova di afa!













HALFPENNY LONDON Abito in seta fluida con scollo all'americana, schiena nuda e silhouette morbida che termina in un lieve strascico.











ALEXANDRA GRECCO Abito "Sawyer" con ampia scollatura, fondo asimmetrico. Il dettaglio delle maniche, a loro volta asimmetriche, regala una sensazione di freschezza.











ALMANOVIA Abito in tessuto leggero a effetto plissettato, con scollo a V e punto vita scolpito.











COSTARELLOS Abito in chiffon leggerissimo con inserti in pizzo. Il top è a triangolo in stile bralette.











ELIE SAAB BRIDAL Abito in pizzo strapeless con piccole maniche a sbuffo e strascico allungato.











BLUMARINE Abito composto da crop top in pizzo e gonna ampia in chiffon con fiocco in satin in vita.











PETER LANGNER Abito "Giada" in stile peplum con maniche ad anello e profonda scollatura a V.











LELA ROSE Abito in seta con ricami e maniche corte. La parte superiore morbida e non attillata regala maggiore respiro.







MARCHESA NOTTE Abito in tulle a piccole balze con maniche e corpino in pizzo finissimo.





COSTARELLOS Abito in chiffon leggero con corpetto in pizzo e gonna più ampia verso il fondo.