Le migliori scelte, in fatto di abiti, per chi vuole sposarsi in inverno

Siamo abituati a considerare l'estate come la stagione dei matrimoni per eccellenza, in realtà sono sempre più le coppie che scelgono di dire sì in inverno. Sarà la magia dei paesaggi innevati o, ci chiediamo noi, è forse la bellezza di certi abiti a convincere le spose? Decisamente si.



Perché come vedrete tra poco, gli abiti da sposa invernali di tantissimi atelier sono un vero sogno ad occhi aperti. Tessuti jacquard e damascati, maniche lunghe e avvolgenti oppure in sofisticato bouclè. E ancora lunghezze midi, anti pioggia o neve, stivaletti e accessori che rendono l'effetto d'insieme davvero ricercato.

Date un'occhiata alle proposte che abbiamo scelto per voi, e preparatevi a vivere l'inverno in modo romantico.









YOLANCRIS Abito Zarzamora in tessuto damascato avorio, con maniche a sbuffo e lieve strascico.



Credits: Yolancris.com







VIKTOR&ROLF Abito scivolato con maniche in tweed, fiocchi decorativi sulle spalle e strascico.



Credits: Viktor-rolf.com















DELPHINE MANIVET Abito midi con maniche a tre quarti e gonna a ruota.



Credits: Delphinemanivet.com







JESUS PEIRÓ Completo top dolcevita e pantalone a palazzo, coordinato a un capospalla jacquard con maniche a sbuffo.



Credits: Jesuspeiro.com





PRONOVIAS Abito con maniche lunghe con spalline a sbuffo, silhouette a sirena e maxi strascico a coda.



Credits: Pronovias.com







CARLO PIGNATELLI Abito composto da camicia con bordure decorate da piume e gonna longuette con paillettes ricamate.



Credits: Carlopignatelli.com







VIVIENNE WESTWOOD Abito Joan con stampa floreale effetto jacquard con bolero in completo.



Credits: Viviennewestwood.com







VERA WANG Da sinistra abito Polly, in seta senza maniche, a destra abito Jane con maniche a palloncino e spalle nude.



Credits: Verawang.com







ROSA CLARÁ Abito Senin con silhouette a sirena, corpino e maniche in pizzo.



Credits: Rosaclara.com







ALMANOVIA Abito Oblec con maniche e profilo della gonna in pizzo.



Credits: Almanovia.com







ALESSANDRA RINAUDO Completo giacca e pantalone a palazzo con profilo decorato da cristalli en pendant con quelli ricamati alla over sulla giacca.



Credits: Nicolespose.com







INES DI SANTO Abito scivolato in seta con scollo morbido e scialle di piume.



Credits: Inesdisanto.com