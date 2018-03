AAA: abito da sposa "low cost" cercasi? Eccovi una selezione di abiti dai 59 ai 1000 €...

Quando si arriva alla scelta dell'abito da sposa, inutile negarlo, anche il prezzo ha il suo peso. Tantissime donne sognano delle nozze da favola, con annessi abiti degni di una pellicola romantica o di una cerimonia principesca: Oscar de La Renta, Vera Wang, Alexander McQueen, per sentirsi delle provette Kate Middleton.



Ma l'abito da sposa ha un costo, che spesso è tutt'altro che indifferente. Se la vostra ricerca finora vi hanno fatto rattristare, ritroverete facilmente il sorriso. Perché online, affidandosi ai siti giusti (e ai designer giusti) è possibile trovare delle fantastiche creazioni decisamente economiche.



Abbiamo fissato un budget con l'intento di trovare degli abiti belli, eleganti e di qualità, rigorosamente sotto i 1000 euro.



E tra nomi del mondo bridal e brand di alta moda, ecco quello che abbiamo selezionato per voi. Vi diciamo solo una cosa: si parte da 59,99€, e non c'è trucco, non c'è inganno...







SESSUN Abito lungo in leggero tulle ricamato con bottoncini e maniche morbide (325 €).





Credits: boutique.sessun.com





LAUREN RALPH LAUREN Abito con scollo off-shoulder e spalline decorate (269,99 €).

Credits: zalando.it





WHITE BY VERA WANG Abito con collo alto, schiena scollata con dettaglio a T (848 $, circa 687 €).

Credits: davidsbridal.com





NEEDLE & THREAD Abito con maxi gonna in tulle e corpino decorato (365 €).

Credits: net-a-porter.com





MARCHESA NOTTE Abito in tulle avorio con maniche a tre quarti e cintura (995 €).

Credits: net-a-porter.com

TADASHI SHOJI Abito in pizzo con spacco centrale e maniche voluminose (650 $, circa 530 €).

Credits: bhldn.com





ASOS Vestito lungo a portafoglio con maniche oversize (162,99 €).



Credits: asos.com





WONDER by JENNY PACKHAM Abito a sirena in pizzo color avorio (908 €).



Credits: davidsbridal.com

ADRIANNA PAPELL Abito in pizzo con top a effetto cropped (250 $, circa 200 €)

Credits: bhldn.com





SELF-PORTRAIT Abito in guipure con collo alto e gonna a balze (893 €).



Credits: net-a-porter.com





YAS Abito in pizzo con bottoncini (59,99 €).

Credits: zalando.it