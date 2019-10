Un abito da sposa corto? Con queste proposte non vedrete l'ora di indossarlo



Arrivederci abiti principeschi e code da sirena: gli abiti da sposa sono corti, dal ginocchio in su. E il trend, credeteci, non è passeggero.



Da molte stagioni è sdoganata la tendenza a scegliere, per il proprio sì, un abito dalle linee non classiche, e non solo per le celebrazioni civili.



L'abito corto è entrato di diritto tra le probabili scelte delle spose contemporanee e più amanti del pratico (ma anche per tutte coloro che desiderano uno scenografico "cambio d'abito" al ricevimento).

Gambe in vista, comodità e libertà di movimento: il tutto con una resa molto raffinata. Anche un maxi fiocco, come vedrete, risulta delicato e non ingombrante. Le frange gioiello frivole, in senso buono, e non "impegnative" come su un lungo.



Tra le tantissime proposte spiccano gli abiti da sposa corti che sovrappongono strascico o gonne aperte, che da dietro danno l'illusione di una creazione tradizionale.

Date un'occhiata alle proposte "in corto" che ci hanno conquistato al primo sguardo: trasmettono leggerezza, e un pizzico di originalità. Scommettiamo che le vorrete provare?





OSCAR DE LA RENTA Abito corto senza maniche con drappeggio laterali e frange.



PRONOVIAS Abito in mikado con drappeggio laterale e fiocco verticale.



NICOLE SPOSE Abito corto con scollo a V, frange gioiello e gonna in chiffon sovrapposta con lungo strascico.



BLUMARINE Abito corto a impero con gonna-strascico lunga, aperta sul davanti.



PRONOVIAS Abito corto con dolcevita in pizzo e gonna lunga, con spacco sul davanti.



INES DI SANTO Abito con spalline scese, corpino in pizzo e sopragonna in tulle con ampio spacco laterale.



VIKTOR & ROLF MARIAGE Abito corto in chiffon, con maxi maniche e silhouette A line.



BLUMARINE Abito corto rosa, a manica corta, con perle e cristalli ricamati.



PRONOVIAS Abito corto a maniche lunghe, con maxi scollo a V e frange gioiello.



MIRA ZWILLINGER Abito corto con bustier senza maniche e morbida gonna asimmetrica.



ELIZABETH FILLMORE Abito corto drappeggiato e decorato da fiori in tessuto colorato.



DELPHINE MANIVET Abito corto con gonna tutù, scollo a V e ruches sul corpino.



HALFPENNY LONDON Abito corto doppiato da un midi dress in pizzo trasparente.



