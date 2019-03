Bando alla lunghezza: l'abito da sposa diventa corto!



Dimenticate le gonne principesche alla Grace Kelly (o alla Kate Middleton), le silhouette a sirena e tutti i tratti dei tipici abiti da sposa. La sposa del 2019 sceglie sempre più modelli corti. Gambe in vista, proporzioni che cambiano e una voglia di leggerenza sono gli elementi che rendono speciali le creazioni che stiamo per mostrarvi.

Si va dal tipico minidress in pizzo, a tubino sopra il ginocchio, a nuovi esperimenti molto speciali. Strascichi che arricchiscono minigonne vertiginose, piume e cristalli che evocano un gusto anni 20, silhouette che replicano forme sartorali, come maxi blazer con reverse.

L'abito da sposa corto è diventato di uso comune, non solo per il tipico cambio post-cerimonia, ma anche per la cerimonia stessa. Nuovo, giovane, adatto a chi non ama le maxi gonne o a chi semplicemente vuole "svecchiare" qualche tradizione.

Scoprite i modelli che abbiamo scelto per voi: lasciatevi conquistare e, perché no, se siete alla ricerca di un qualcosa di diverso dal solito vestito, qui c'è quello che fa per voi.





PRONOVIAS Abito corto con ricami gioiello e piume applicate.











NAEEM KHAN Abito corto in pizzo con strascico laterale e cintura.











RIME ARODAKY Abito corto modello smoking con ruches e inserti sulle spalle.











VERA WANG Abito corto in pizzo con maniche lunghe, strascico e colletto con ruches.











MAX MARA BRIDAL Abito senza maniche dalla linea scivolata in tulle e impreziosito da frange in paillettes e corallini tono su tono.









OSCAR DE LA RENTA Abito wrapped monospalla color champagne con strascico.











VIKTOR&ROLF Abito corto modello polo con colletto, pizzo e ruches sul fondo.











TADASHI SHOJI Abito corto in pizzo con maniche scampanate.



