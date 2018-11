Non c'è spazio (solo) per il bianco: le nuove tendenze sposa puntano sul colore

Un sì a colori: gli abiti da sposa colorati sono sempre più ricercati dalle spose contemporanee e in arrivo per il 2019 c'è una tavolozza davvero speciale.



Le proposte dei migliori atelier bridal spaziano tra tonalità molto diverse, per stile e per intensità. Ci sono le tradizionali nuance più sobrie e "polverose" come il rosa cipria e l'azzurro, entrate ormai da tempo tra i classici anche per le più tradizionaliste.



A rompere con la tradizione sono le scelte più particolari: il nero, per un intero abito o solo per un dettaglio, il giallo solare e potente, il multicolor, solitamente prerogativa di abiti con stampe e ricami floreali.



Scopriamo insieme tutte le novità: preparatevi a fare un viaggio tra i colori più romantici del momento.









AZZURRO

Cominciamo con una nuance "facile" o almeno meno-difficile di quanto si possa pensare. Una sfumatura di azzurro, delicata e leggera.





ROSA

Come l'azzurro anche il rosa vanta un sacco di simpatizzanti, ed è sicuramente facile da approcciare se scelto tenue e delicato.





NERO

Da sempre una scelta fuori dal coro, il nero è più presente di quanto si pensi all'interno del mondo bridal. Total look, difficile e pieno di fascino, o in un dettaglio: un tocco di nero cambia tutte le carte in tavola.





NUDE o CIPRIA

Torniamo ai toni "più pacati". Nude, naturale, cipria: in qualunque modo lo si chiami, è uno dei colori più eleganti e puliti da scegliere.





MULTICOLOR

Semplicemente di tutti i colori. Stampe e ricami floreali si prestano bene a mix cromatici che stupiscono.