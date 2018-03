In un'atmosfera da sogno Atelier Emé ha presentato un "assaggio" della collezione 2019.





Una passerella che si snoda tra cespugli di piante e alberi, il chiarore lunare e coroncine di velo da sposa nei capelli delle modelle: la sfilata organizzata da Atelier Emé per presentare la collezione di abiti da sposa 2019 ha preso vita a Verona, città dell'amore ed headquarter del brand.

Un'atmosfera sognante che ha fatto da cornice ai modelli del marchio bridal italiano, disegnato da Raffaella Fusetti e che, per le spose del prossimo anno, raccontano 4 storie diverse ma tutte accumunate da un unico dettaglio: l'emozione unica del "giorno del sì".

La collezione infatti si sviluppa su 4 temi diversi: Bohotanical Emotion, ispirato al mood boho-chic, Fluid Elegance dove dominano tessuti leggeri che accarezzano la silhoutte con delicatezza, Sangallo e Macramé dedicato alla tradizione del pizzo e, infine, Regal Romance per tutte coloro che sognano un abito principesco "rubato" alle fiabe.

Ma non solo: in passerella sfilano, oltre alle proposte sposa, anche una collezione "Party" dedicate agli abiti da cerimonia, in linea con le ultime tendenze.

Una collezione sofisticata che vede due grandi focus: #BeSparkle, dove le paillettes sono le protagoniste assolute di modelli corti o lunghi per illuminare le occasioni più speciali, e Candy Party dedicato al mondo dei toni pastello, i colori must have della stagione.

Scoprite un assaggio del mondo Atelier Emé 2019:





