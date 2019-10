Un bouquet floreale decora gli abiti da sposa per il 2020: scoprite le proposte più belle



Mettete i fiori sui vostri abiti da sposa.



Le novità 2020 sono all'insegna della stampa, del ricamo e del pizzo a tema floreale. Non c'è elemento più romantico perché ovviamente, nel panorama bridal il bouquet è uno degli elementi fondamentali per il grande giorno.

I migliori atelier hanno iniziato da anni a guardare oltre i classici ricami, puntando su stampe e contrasti ricchi di colore capaci di andare al di là di qualisasi immaginazione. Basti vedere il jacquard multicolore di Isabelle Armstrong, il ramage che si arrampica sui corpini di Elisabetta Delogu o i petali, nero su bianco, di Marchesa Notte. Proposte forti, non eccentriche, ma originali e difficilmente imitabili.



Inimitabili anche le applicazioni: i maxi fiori in tessuto che decorano, come assoluti protagonisti, le creazioni di Vera Wang, Viktor&Rolf e Peter Langner.

Date un'occhiata alle proposte che abbiamo selezionato per voi: abiti da sogno, che spaziano dall'opulenza a una delicata semplicità.





ISABELLE ARMSTRONG Abito a sirena con bustier lungo e fiocco posteriore. Il tessuto jacquard a fiori multicolore, è stato scelto anche per dei lunghi guanti dal fascino vintage.



Credits: Isabellearmstrong.com







TEMPERLEY LONDON Un abito dalla linea tradizionale, resto speciale da ricami floreali nei toni del rosa che interessano la parte superiore e un layer di tulle che completa la gonna.



Credits: Temperleylondon.com







BLUMARINE Un abito principesco, di colore rosa, con un mix floreale che interessa maniche e bustier, sfumandosi delicatamente lungo l'ampia gonna.



Credits: Bellantuono.it







VIKTOR&ROLF MARIAGE Un abito senza maniche, con bustier e gonna stile principessa decorati da molteplici fiori in tessuto.



Credits: Viktor-rolf.com







MARCHESA NOTTE Un abito con bustier e gonna a due strati; il fondo bianco è decorato da fiori neri, in tinta con il nastro-cintura sul punto vita.



Credits: Bhldn.com







VERA WANG Abito in chiffon bianco con drappeggi e fiori in tessuto applicati sulla spalla e sul punto vita.



Credits: Verawang.com







LELA ROSE Un abito dalle linee pulite, in chiffon bianco, con maxi fiore applicato su una delle sottili spalline in stile slipdress.



Credits: Lelarose.com



ELISABETTA DELOGU Un abito che punta sui contrasti: sul corpino dei ricami floreali, sulla gonna numerose balze e una delicata sfumatura avorio.



Credits: Elisabettadelogu.com











ATELIER EMÉ Abito Valeria composto da due pezzi: crop top di pizzo rebrodè con volant e gonna in organza con pieghe sartoriali.



Credits: Atelier-eme.it







MONIQUE LUHILLIER Un maxi abito con maniche a sbuffo, che conquista per la stampa floreale in stile tapestry.



Credits: Moniqueluhillier.com







INES DI SANTO Abito senza maniche con corpino in pizzo stile lingerie e gonna con maxi balza, in satin con stampa floreale.



Credits: Inesdisanto.com







PETER LANGNER Abito April in pizzo floreale con maxi collare in tessuto.



Credits: Peterlangner.com