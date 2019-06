Il mondo bridal guarda già al 2020 con le nuove collezioni di abiti da sposa



Ogni matrimonio richiede una pianificazione, e i migliori atelier di abiti da sposa guardano sempre avanti per essere in linea con la schedule di ogni futura sposa. Le collezioni 2020 sono già qui, sono tante e sono ricche di novità. Abbiamo curiosato tra le proposte dei marchi più amati: Pronovias, Nicole Spose, Oscar de La Renta, Vera Wang. Solo per fare alcuni nomi.

Cosa ci riservano i trend sposa per il prossimo anno? Preparatevi a prendere nota, e ad avere molte prove d'abito da fare. Se siete delle promesse spose avete ancora tanto tempo davanti a voi ma, una volta viste le novità in arrivo, non vedrete l'ora di correre a trovare - e provare - l'abito che fa per voi.

C'è una forte spinta al vintage, o almeno ai dettagli tipici degli abiti del primo Novecento: applicazioni e ricami art déco, nuance avorio, maniche e silhouette più austere ma sempre molto romantiche. Un altro trend che vedremo è quello degli abiti principeschi, ampi, con maxi gonna e dettagli degni di un royal wedding.

Date un'occhiata alla nostra selezione e scoprite quali sono, o meglio saranno, le novità per il 2020.













OSCAR DE LA RENTA

Quella firmata De La Renta è una sposa che evoca atmosfere da primo Novecento. Femminile e forte, ci piace il corto con coda sfrangiata. E per chi non sa dire di no a un tocco di romanticismo tradizionale, c'è anche qualche proposta floreale.

ATELIER EMÉ

Il brand italiano punta su modelli molto ricchi: balze che ravvivano le scivolate silhouette a sirena, chiffon rosa che si abbina a corpini in pizzo bianco. La sposa del 2020 sarà sofisticata.

MONIQUE LHUILLIER

Per la designer americana le ispirazioni sembrano essere tante, variegate. Questi due abiti che abbiamo scelto lo dimostrano bene: da un lato un bianco "naturalistico", con fiori e tanto verde come ricamo; dall'altra un rosa antico tempestato di applicazioni gioiello.

TEMPERLEY LONDON

Abbiamo iniziato parlando di evocazioni novecentesche, ed eccoci con una perfetta interpretazione del senso. Per il brand londinese la sposa veste (in stile) vintage, con toni avorio caldi. Il nostro preferito? A destra, l'abito totalmente in paillettes.

PRONOVIAS

Dalla Maison spagnola arriva una collezione davvero nuova. Si va oltre le classiche silhouette dalla femminilità forte e decisa, e arrivano proposte boho-chic con pizzi e ruches. E sul corto troviamo, fortissime come trend, le piume.

NICOLE SPOSE

Principesca. Se dovessero chiederci con quale parole definiremmo la nuova collezione firmata Alessandra Rinaudo, useremmo proprio questa. Creazioni regali, dall'eleganza impeccabile.

VERA WANG

Un tuffo in un mondo fantastico, fatto di maxi fiori e una palette di colori che va dal verde al marrone, passando per il grigio. Insolito? No, se ti chiami Vera Wang e ami rendere le spose davvero uniche valicando i soliti schemi.





ANTONIO RIVA

Lo stilista italiano ha scelto di chiamare questa collezione 2020 "Divina". Basta poco per capire il perché: ogni abito è un capolavoro di sartoria, con grandi dettagli e (salvo nel modello scelto da noi) grandi gonne scultoree. Cos aci è piaciuto molto? Il rosa, tanto rosa!

CAROLINA HERRERA

Una collezione che ci regala tutti i must delle ultime stagioni, nonché gli hot topic tipici del mondo bridal: abiti strapless, silhouette a sirena, jumpsuit e lunghi veli in pizzo sottile.

VIKTOR&ROLF MARIAGE

Dai primi del 900 saltiamo ai magici 60 e 70. Quelli delle spose "alla Bianca Jagger" con tuniche lunghe, e delle donne che portano i pantaloni e il tailleur anche per dire sì. La moda scultorea del duo si riconosce poi nelle ruches costruite ad arte.