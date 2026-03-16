Dall’abito total black di Jessie Buckley a quello argentato di Sarah Pidgeon: ecco le star "best dressed" del Vanity Fair Oscar Party.

Il red carpet degli Academy Awards regala sempre grandi soddisfazioni e in effetti anche i look sfoggiati ieri dalle celeb agli Oscar 2026 non hanno deluso le aspettative.

Ma c’è un’altro appuntamento che i grandi appassionati di moda aspettano con trepidazione: il celebre evento in cui le star, dimenticata la formalità della cerimonia, si concedono un rapido cambio d’abito e si ritrovano al Vanity Fair Oscar Party.

Anche quest’anno erano in tante ad aggiudicarsi il titolo di “best dressed” della serata. E noi passando in rassegna i look sfoggiati dalle star per l’occasione, abbiamo già individuato alcuni dei più interessanti.



Vanity Fair Oscar Party: I look più belli delle star



Jessie Buckley

Se per ritirare la statuetta come “Miglior attrice protagonista”, Jessie Buckley aveva optato per un favoloso abito rosa di Chanel con fusciacca arancione sul petto, al Vanity Fair Oscar Party si è presentata con un look decisamente più scintillante. Un abito nero, firmato sempre da Maison francese, con profondo scollo a v e fiocchi sulle spalline.





Sarah Pidgeon



Sarah Pidgeon, l’attrice del momento, grazie alla sua interpretazione in “Love Story”, ha optato per un look, curato dalla stylist Emma Jade Morrison, che probabilmente anche Carolyne Bessette avrebbe amato. Un abito lungo dai riflessi argentati firmato Calvin Klein.





Kaia Gerber



Presenza fissa agli eventi più glamour, anche questa volta Kaia Gerber è stata una delle grandi protagoniste del red carpet, grazie al suo abito total red drappeggiato di Givenchy.





Nicole Kidman



Luminosa in oro, Nicole Kidman che ha sfoggiato un lungo abito a rete dalle linee essenziali di Chanel.



Naomi Watts

Più audace il look scelto da Naomi Watts, un abito monospalla nero di Balenciaga completamente ricoperto di paillettes e contraddistinto da un profondo taglio cut-out.



Olivia Rodrigo



Olivia Rodrigo ha optato, invece, per un look di Saint Laurent: un mini dress rosa senza maniche, con maxi fiocco sul corpetto e gonna ricoperta di piume.





Jessica Alba



Come l’anno scorso (e come tante altre colleghe), Jessica Alba ha puntato sull’eleganza timeless del nero. Per l’occasione ha scelto un abito nero senza spalline di Tamara Ralph, tempestato di paillettes e con dettagli di piume sulla gonna.

Dua Lipa



Dua Lipa ha optato per un look scenografico, un abito con corpetto in velluto e gonna con frange dorate della collezione Couture Primavera-Estate 2026 di Schiaparelli.









Renate Reinsve

Renate Reinsve ha indossato un abito in mousseline e jersey nero trasparente, abbinato a décolleté Gala nere realizzato appositamente per lei dalla maison Louis Vuitton che ha firmato anche i suoi gioielli.

Felicity Jones



Felicity Jones ha optato per un cambio d'abito: durante la cerimonia aveva indossato un modello giallo pastello di Prada, mentre per l'after party ha optato per un vestito rosso di Valentino.





Elle Fanning

Tra le tante star che hanno scelto il nero per il Vanity Fair Oscar Party, anche Elle Fanning che ha sfoggiato un abito bustier nero con maxi fiocco di Givenchy, completato da décolleté en pendant e gioielli preziosi.

Foto: GettyImage