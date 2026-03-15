La notte più attesa è arrivata: a Los Angeles si consegnano i premi Oscar e sul red carpet sfilano le star del momento. Scoprite con noi i loro look







L'appuntamento più atteso dal mondo del cinema è arrivato: a Los Angeles si accendono i riflettori sulla 98esima edizione dei premi Oscar. L'attesa per la consegna delle ambite statuette, che quest'anno ha visto tra i nominati Emma Stone, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, è scandita da un momento che ogni anno non possiamo perdere: il red carpet.

In un'edizione che ha rischiato di non vedere la luce a causa della situazione internazionale che ha alzato l'attenzione sulla sicurezza, tutto alla fine è andato secondo i piani e secondo i pronostici, almeno in fatto di premiazioni, con il trionfo di Paul Thomas Anderson con il film Una battaglia dopo l'altra, la vittoria di Michael B Jordan, Jessie Buckley, Amy Madigan e Sean Penn nelle categorie attoriali.



Sul tappeto rosso di questa cerimonia esclusiva hanno sfilato le star in nomination, ma anche ospiti internazionali e tutti, ovviamente, nei loro migliori look. I primi arrivi hanno mostrato da subito tanta voglia di osare: Demi Moore sceglie di farlo con le piume, un elemento che ha riscosso successo durante la serata e che abbiamo potuto ammirare anche su Teyana Taylor e Nicole Kidman, Jessie Buckley accostando rosso e rosa.



Volete scoprire tutti gli abiti e chi li ha creati? Date un'occhiata alla nostra gallery e non perdetevi, a seguire, gli approfondimenti su stili e tendenze che abbiamo visto durante la serata.



Oscar 2026: tutti i look delle star sul red carpet Emma Stone in LOUIS VUITTON, gioielli REPOSSI.

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Jessie Buckley in CHANEL con gioielli CHANEL HIGH JEWELRY.

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Anne Hathaway in VALENTINO HAUTE COUTURE, scarpe ROGER VIVIER.

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Renate Reinsve in LOUIS VUITTON.

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Rose Byrne in DIOR, scarpe GIANVITO ROSSI.

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Wunmi Mosaku in LOUIS VUITTON.

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Elle Fanning in GIVENCHY by SARAH BURTON, gioielli CARTIER.

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Demi Moore in GUCCI.

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Chase Infiniti in LOUIS VUITTON, gioielli DE BEERS.

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Inga Ibsdotter Lilleaas in LOEWE, gioielli SWAROVSKI.

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Goldie Hawn e Kate Hudson che indossa un abito GIORGIO ARMANI PRIVÉ.

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Teyana Taylor in CHANEL, gioielli TIFFANY&Co.

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Nicole Kidman in CHANEL e gioielli CHANEL HIGH JEWELRY.

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Michael B Jordan in LOUIS VUITTON.

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Timothée Chalamet in GIVENCHY by SARAH BURTON.

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Amy Madigan in DIOR COUTURE e gioielli MESSIKA insieme a Ed Harris.

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Gwyneth Paltrow in GIORGIO ARMANI PRIVÉ con gioielli TIFFANY&Co.

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Leonardo DiCaprio

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Priyanka Chopra Jonas in DIOR con gioielli BVLGARI.

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Mickey Madison con gioielli TIFFANY&Co.

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Mia Goth in DIOR.

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Jacob Elordi in BOTTEGA VENETA, gioielli CARTIER.

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Alana Haim in LOUIS VUITTON.

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Kirsten Dunst in CELINE.

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Sigourney Weaver in VALENTINO, gioielli BUCCELLATI.

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Joe Alwyn in VALENTINO, gioielli CHAUMET.

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Chloe Zhao in GABRIELA HEARST con gioielli BVLGARI.

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Pedro Pascal in CHANEL, orologio CHANEL HIGH JEWELRY.

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Odessa A'Zion in VALENTINO.

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McKenna Grace in VERA WANG.

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Ava DuVernay in LOUIS VUITTON con gioielli POMELLATO.

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Ethan Hawke in PRADA.

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Molly Sims in MONIQUE LHUILLIER, gioielli RHAMINOV.

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Alicia Silverston in CHRISTIAN SIRIANO.

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Kristen Wiig in ELIE SAAB.

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Barbie Ferreira in GAP by ZAC POSEN.

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Joachim Trie r in PRADA.

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Anna Wintour in DIOR.

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Ejae in DIOR con gioielli SWAROVSKI.

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Paul Mescal in CELINE e gioielli CARTIER e Gracie Abrams in CHANEL con gioielli CHANEL HIGH JEWELRY.

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Auliʻi Cravalho in ANTONIO MARRAS

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Javier Bardem

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Katy Bates

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Isha M.Ambani

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Maya Rudolph in CHANEL e gioielli CHANEL HIGH JEWELRY.

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Adrien Brody

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Audrey Nuna in THOM BROWNE, gioielli CHOPARD.

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Ginnifer Goodwin in MONSE.

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Damson Idris in PRADA.

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Felicity Jones in PRADA.

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Melissa McCarthy

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Ellie Kemper

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Danielle Brooks con gioielli CHOPARD.

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Zoe Saldana in SAINT LAURENT, gioielli CARTIER.



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Heidi Klum in CHROME HEARTS.

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Manu Rios.

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Misty Copeland in DAVID KOMA.

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Lola Kirke.

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Kerry Condon

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Fiori e piume sul tappeto rosso

Da sinistra: Rose Byrne in Dior - Anne Hathaway in VALENTINO HAUTE COUTURE.

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Sul tappeto rosso degli Oscar 2026 sbocciano i fiori. Li scelgono a fondo nero, con un lungo strapless, Rose Byrne e Anne Hathaway e le seguono a ruota, con qualche variazione, Odessa A'Zion, Isha Ambani ed Anna Wintour.



Da sinistra: Odessa A'Zion in Valentino Haute Couture - Isha M.Ambani - Anna Wintour.

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Non solo fiori ma anche piume, dalle più stilizzate, riprodotte con tante frange sottili, alle più voluminose e ricche.



Da sinistra: Teyana Taylor in Chanel - Demi Moore.

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Da sinistra: Nicole Kidman in Chanel - Priyanka Chopra - Amy Madigan.

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D'oro e d'argento

Da sinistra: Danielle Brooks - Heidi Klum in Chrome Hearts - Sigourney Weaver in Valentino.

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Su ogni red carpet che si rispetti un tocco di metallo non manca mai. Quest'anno oro e argento non si sono fatti desiderare e li ritroviamo in varianti, e stili, completamente diversi. Dalle sfumature più intense a quelle più lunari, in total look o come piccoli accenti lucenti (come nell'abito Givenchy di Elle Fanning).



Da sinistra: Ejae in Dior - Ellie Kemper.

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Da sinistra: Emma Stone in Louis Vuitton - Elle Fanning in Givenchy by Sarah Burton.

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Un omaggio al passato anzi, due

Da sinistra: McKenna Grace in Vera Wang - Gwyneth Paltrow in Ralph Lauren nel 1999.

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La somiglianza l'hanno fatta notare da subito gli inviati a bordo tappeto rosso, e ai loro microfoni McKenna Grace lo ha confermato: l'ispirazione per il suo abito firmato Vera Wang? Quello indossato da Gwyneth Paltrow nel 1999: una creazione principesca, di colore rosa, realizzata per lei da Ralph Lauren. Non è stato l'unico tributo a sfilare su questo red carpet perché anche l'abito custom made Chanel di Jessie Buckley ha riportato alla mente qualcosa di già visto. Il salto indietro nel tempo è molto più importante: al 1956 e all'abito indossato all'epoca, proprio in occasione degli Oscar, da Grace Kelly. Un lungo con fusciacca sul petto, realizzato dalla costumista Edith Head.



Da sinistra: Jessie Buckley in Chanel - Grace Kelly nel 1956.

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