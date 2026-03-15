Oscar 2026: tutti i look delle star sul red carpet
L'appuntamento più atteso dal mondo del cinema è arrivato: a Los Angeles si accendono i riflettori sulla 98esima edizione dei premi Oscar. L'attesa per la consegna delle ambite statuette, che quest'anno ha visto tra i nominati Emma Stone, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, è scandita da un momento che ogni anno non possiamo perdere: il red carpet.
In un'edizione che ha rischiato di non vedere la luce a causa della situazione internazionale che ha alzato l'attenzione sulla sicurezza, tutto alla fine è andato secondo i piani e secondo i pronostici, almeno in fatto di premiazioni, con il trionfo di Paul Thomas Anderson con il film Una battaglia dopo l'altra, la vittoria di Michael B Jordan, Jessie Buckley, Amy Madigan e Sean Penn nelle categorie attoriali.
Sul tappeto rosso di questa cerimonia esclusiva hanno sfilato le star in nomination, ma anche ospiti internazionali e tutti, ovviamente, nei loro migliori look. I primi arrivi hanno mostrato da subito tanta voglia di osare: Demi Moore sceglie di farlo con le piume, un elemento che ha riscosso successo durante la serata e che abbiamo potuto ammirare anche su Teyana Taylor e Nicole Kidman, Jessie Buckley accostando rosso e rosa.
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Oscar 2026: tutti i look delle star sul red carpet
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Fiori e piume sul tappeto rosso
Da sinistra: Rose Byrne in Dior - Anne Hathaway in VALENTINO HAUTE COUTURE.
Credits: Getty Images
Sul tappeto rosso degli Oscar 2026 sbocciano i fiori. Li scelgono a fondo nero, con un lungo strapless, Rose Byrne e Anne Hathaway e le seguono a ruota, con qualche variazione, Odessa A'Zion, Isha Ambani ed Anna Wintour.
Da sinistra: Odessa A'Zion in Valentino Haute Couture - Isha M.Ambani - Anna Wintour.
Credits: Getty Images
Non solo fiori ma anche piume, dalle più stilizzate, riprodotte con tante frange sottili, alle più voluminose e ricche.
Da sinistra: Teyana Taylor in Chanel - Demi Moore.
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Da sinistra: Nicole Kidman in Chanel - Priyanka Chopra - Amy Madigan.
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D'oro e d'argento
Da sinistra: Danielle Brooks - Heidi Klum in Chrome Hearts - Sigourney Weaver in Valentino.
Credits: Getty Images
Su ogni red carpet che si rispetti un tocco di metallo non manca mai. Quest'anno oro e argento non si sono fatti desiderare e li ritroviamo in varianti, e stili, completamente diversi. Dalle sfumature più intense a quelle più lunari, in total look o come piccoli accenti lucenti (come nell'abito Givenchy di Elle Fanning).
Da sinistra: Ejae in Dior - Ellie Kemper.
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Da sinistra: Emma Stone in Louis Vuitton - Elle Fanning in Givenchy by Sarah Burton.
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Un omaggio al passato anzi, due
Da sinistra: McKenna Grace in Vera Wang - Gwyneth Paltrow in Ralph Lauren nel 1999.
Credits: Getty Images
La somiglianza l'hanno fatta notare da subito gli inviati a bordo tappeto rosso, e ai loro microfoni McKenna Grace lo ha confermato: l'ispirazione per il suo abito firmato Vera Wang? Quello indossato da Gwyneth Paltrow nel 1999: una creazione principesca, di colore rosa, realizzata per lei da Ralph Lauren. Non è stato l'unico tributo a sfilare su questo red carpet perché anche l'abito custom made Chanel di Jessie Buckley ha riportato alla mente qualcosa di già visto. Il salto indietro nel tempo è molto più importante: al 1956 e all'abito indossato all'epoca, proprio in occasione degli Oscar, da Grace Kelly. Un lungo con fusciacca sul petto, realizzato dalla costumista Edith Head.
Da sinistra: Jessie Buckley in Chanel - Grace Kelly nel 1956.
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