Le statistiche (e le passerelle) parlano chiaro: questo autunno il pantalone gessato ruba la scena ai jeans nel guardaroba, tra effetto slim, comfort e vera eleganza quotidiana.

Prima c'era solo il jeans, oggi un nuovo protagonista si prende la scena tra i look autunnali e a dirlo sono i numeri! Secondo i dati di vendita di Net-a-Porter, gli ordini di pantaloni gessati per la stagione autunnale sono saliti del +315%, superando per la prima volta il denim premium tra le clienti over 40. Un sorpasso simbolico: il capo "office style" si è trasformato nel nuovo alleato quotidiano di chi vuole vestirsi bene senza sembrare in tailleur fisso.

I report di McKinsey & Company sulla moda 2026 descrivono consumatrici europee più caute e concentrate sul valore: meno acquisti d’impulso, più capi di qualità che durano anni. Il pantalone gessato dal taglio sartoriale si inserisce perfettamente in questo scenario: un modello in tessuto nobile, versatile come i jeans, ma con un impatto visivo infinitamente più rigoroso.





Perché il gessato sartoriale batte i jeans dopo i 40





Il pantalone gessato in versione moderna ha una gamba morbida, spesso wide o palazzo, che non strizza come molti jeans slim. Il tessuto cade in verticale, non fascia, e accompagna i movimenti mentre voi correte tra lavoro, figli, treni e impegni vari.

La versione più riuscita per l’autunno è in lana vergine al 100% (o fresco lana) oppure con un 10% di cachemire per aggiungere morbidezza. Nella fascia sartoriale i prezzi vanno più o meno da 350 a 550 euro, ma si parla di un capo che regge tranquillamente dieci anni. Le catene, intanto, hanno riempito le vetrine di modelli ampi gessati: perfetti per sperimentare il trend con un investimento più leggero.

Non stupisce: già negli anni Settanta Loulou de la Falaise, musa di Yves Saint Laurent, rubò un pantalone gessato dal guardaroba del marito, lo accorciò alla caviglia e lo mise con mocassini senza calze per un pranzo da Maxim’s. Di fatto ha inventato il power-casual femminile che oggi state riscoprendo.





La neuroscienza della silhouette gessata

Gli esperti della percezione visiva spiegano che le righe verticali, distanziate di circa 1,5 centimetri, sfruttano un’illusione ottica simile a quella di Müller-Lyer: l’occhio è “costretto” a scorrere dall’alto verso il basso. Risultato: la gamba appare fino al 12% più lunga, mentre fianchi e addome si percepiscono più stretti. Un piccolo trucco visivo prezioso tutti i giorni.

Per ottenere questo effetto serve però il modello giusto. Le over 40 stanno abbandonando i classici pantaloni a sigaretta perché creano un effetto sulla figura meno donante. Meglio una gamba wide-leg o palazzo, vita medio-alta che contiene ma non taglia, pinces morbide che non creano “pieghe e pieghetta” quando vi sedete. Da evitare anche il completo iper-strutturato con blazer avvitato coordinato: in un attimo si passa dal chic al “impiegata di banca anni ’90”. Molto meglio abbinare il pantalone a un blazer destrutturato in tinta unita o a un cardigan lungo.





Dal jeans al gessato: 4 outfit formula per questo autunno

1. Weekend in città. Dove mettereste i boyfriend, provate un palazzo gessato in lana, sneakers sneakers dal profilo basso come Adidas Samba o New Balance 990 e un maglione in cachemire oversize. Stessa comodità, ma con un’aria immediatamente più curata, anche per il caffè al volo con l’amica che non vedevate da mesi.

2. Ufficio casual senza effetto impiegata. Pantalone gessato morbido, t-shirt in cotone pima infilata nei pantaloni e blazer non coordinato, magari in blu scuro o cammello. Ai piedi, mocassini o ancora sneakers pulite. Il gessato resta protagonista, ma il mix spegne qualsiasi rigidità formale.

3. Aperitivo o cena fuori. Al posto dei classici jeans neri provate il gessato con un top in seta o raso, una cintura gioiello sottile e slingback a tacco medio. Il contrasto tra rigore delle righe e luminosità del top crea subito un effetto “serata”, senza bisogno di miniabiti o tacchi vertiginosi.

4. Viaggi e smart working. Un gessato in lana morbida, quasi jogger ma con piega stirata, abbinato a t-shirt bianca e cardigan lungo diventa la divisa perfetta per treni, voli e call video. Infradiciata di pioggia alla stazione o davanti allo schermo, apparirete comunque più rifinite rispetto alla combo felpa + jeans.

In camerino, pochi secondi bastano per capire se è il modello giusto: le righe devono allinearsi bene sulle cuciture, la stoffa non deve tirare su pancia e cosce, l’orlo deve sfiorare il dorso della scarpa senza “mangiare” completamente la suola. Se supera questa prova, avete trovato l’alternativa ai jeans che vi accompagnerà per molti autunni.





Pantaloni gessati donna: i modelli per l'autunno 2026





ZARA



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MASSIMO DUTTI



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PENNYBLACK



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MANGO



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