Dalla detersione all'idratazione, ecco la skincare routine ideale per pelle grassa e pelle secca, con i passaggi fondamentali per mantenerla sana e luminosa.

Non esiste una skincare routine universale: ogni pelle ha esigenze specifiche e richiede attenzioni diverse. Tra le tipologie più comuni troviamo la pelle grassa e la pelle secca, due condizioni agli antipodi che necessitano di prodotti e gesti mirati. Conoscere le caratteristiche della propria pelle è il primo passo per costruire una routine efficace e ottenere un incarnato più equilibrato, luminoso e sano.

Pelle grassa: equilibrio senza effetto lucido

La pelle grassa si riconosce per l'eccessiva produzione di sebo, che può causare lucidità diffusa, pori dilatati e una maggiore predisposizione a imperfezioni e punti neri. Contrariamente a quanto si pensa, aggredire la pelle con prodotti troppo sgrassanti non è la soluzione: il rischio è quello di stimolare una produzione ancora maggiore di sebo.

La routine ideale inizia con una detersione delicata, mattina e sera, utilizzando un gel detergente purificante. Dopo la pulizia, è utile applicare un tonico riequilibrante e un siero leggero a base di ingredienti come niacinamide o acido salicilico, noti per la loro azione sebo-regolatrice. Anche l'idratazione resta un passaggio fondamentale: meglio scegliere creme oil-free dalla texture leggera, capaci di mantenere la pelle morbida senza appesantirla. Durante il giorno, infine, non deve mai mancare una protezione solare non comedogena.

Pelle secca: nutrimento e comfort

La pelle secca, invece, presenta una carenza di lipidi e una ridotta capacità di trattenere l'acqua. Il risultato è una sensazione di tensione, accompagnata talvolta da desquamazione, rossori e perdita di luminosità.

In questo caso la skincare deve puntare soprattutto a rafforzare la barriera cutanea. La detersione dovrebbe essere affidata a prodotti delicati e cremosi, capaci di pulire senza alterare il film idrolipidico. Dopo la pulizia, l'applicazione di un siero idratante con acido ialuronico aiuta a trattenere l'acqua negli strati superficiali della pelle. Il passaggio chiave resta però la crema viso, che dovrebbe contenere ingredienti nutrienti come ceramidi, burro di karité o oli vegetali. Anche per la pelle secca la protezione solare quotidiana è indispensabile per prevenire disidratazione e invecchiamento precoce.

Gli step che non devono mai mancare

Che si abbia una pelle grassa o secca, alcuni passaggi sono comuni a ogni skincare routine efficace. La costanza è il fattore più importante: detergere la pelle, idratarla e proteggerla dai raggi UV ogni giorno permette di preservarne l'equilibrio e migliorarne progressivamente l'aspetto.

Ascoltare le esigenze della propria pelle e adattare i prodotti alle sue caratteristiche è la strategia migliore per ottenere risultati duraturi. Una routine costruita su misura non solo migliora l'aspetto dell'incarnato, ma contribuisce anche al benessere generale della pelle, rendendola più forte, sana e luminosa in ogni stagione.