Dopo i 40 anni il classico caffè espresso al volo appena sveglie può trasformarsi in un boomerang per glicemia, energia e girovita: basta cambiare un dettaglio della routine

Uno studio clinico dell’Università di Bath, ripreso anche da centri diagnostici italiani, ha mostrato che bere un caffè espresso molto forte subito dopo una notte di sonno disturbato e prima della colazione aumenta la risposta glicemica di circa il 50%.

Tradotto: a parità di zuccheri ingeriti, il corpo reagisce come se fossero molti di più.

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità e la Società Italiana di Endocrinologia, dopo i 40-50 anni la sensibilità all’insulina tende a ridursi e la glicemia a digiuno sale più facilmente. Quello che a 25 anni veniva gestito senza problemi, oggi si traduce in pancetta resistente, crolli di energia e fame di dolci a metà mattina. Il caffè preso nel modo sbagliato è spesso il primo indiziato.

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Cosa succede davvero quando bevete caffè a digiuno

Al risveglio il vostro cortisolo, l’ormone dello stress che ci aiuta ad aprire gli occhi, è già naturalmente alto. Gli endocrinologi parlano di “effetto alba”: il corpo rilascia ormoni che, tra le altre cose, fanno salire un po’ la glicemia per darvi carburante immediato.

Se sopra questa impennata fisiologica aggiungete un caffè a digiuno, soprattutto forte, la caffeina stimola ancora cortisolo e adrenalina. Il fegato interpreta il segnale come emergenza e libera altro glucosio nel sangue. Risultato: un picco glicemico rapido, seguito da un calo altrettanto rapido. È quel momento, verso le 10.30, in cui vi sentite stanche, irritabili e con una voglia improvvisa di brioche o biscotti.

Questo meccanismo è ancora più marcato se avete dormito male. Proprio lo studio dell’Università di Bath ha mostrato che la combinazione “sonno disturbato + caffè forte a digiuno” altera la risposta glicemica molto più della sola notte in bianco.

L’errore nascosto: zucchero, latte e cappuccini “healthy”

Fin qui abbiamo parlato di una tazzina d'espresso. Ma la realtà, spesso, è un’altra: zucchero nel caffè, latte, schiuma, qualche sciroppo come dolcificante. È qui che l’errore diventa doppio.

Per gli specialisti che si occupano di metabolismo, un caffè zuccherato è a tutti gli effetti un piccolo dessert liquido. Tanto che, per gli esami di glicemia a digiuno, viene considerato un “vero alimento” capace di falsare il risultato per almeno due ore. Se questa bevanda è la prima cosa che entra nello stomaco dopo il digiuno notturno, il picco è assicurato.

Il latte vaccino aggiunge lattosio, cioè zucchero del latte. Anche molti latti vegetali, in particolare il latte d’avena, sono ricchi di amidi che si trasformano velocemente in glucosio. Quel cappuccino all’avena che sembra così sano può alzare la glicemia quanto, se non più, di una fetta di pane bianco.

In pratica, i caffè peggiori a digiuno sono:

- cappuccini (con latte vaccino o vegetale) zuccherati

- caffè con latte e zucchero

- caffè con sciroppi aromatizzati

- caffè “corretti” con creme e preparati per cioccolata.

Dopo i 40: come bere il caffè senza picchi glicemici

La buona notizia è che non dovete rinunciare al caffè. Dovete solo riposizionarlo nella vostra mattina. Diversi studi e molti esperti di nutrizione convergono su una strategia semplice, il cosiddetto “protocollo dei 90 minuti”.

Primo passo: idratazione. Appena scendete dal letto, bevete 400-500 ml di acqua, naturale, con o senza limone. Non alza la glicemia, ma aiuta il risveglio e attenua la fame nervosa.

Secondo passo: colazione salata con proteine. Puntate ad almeno 20 grammi di proteine più fibre e grassi buoni: uova con verdure e pane integrale, yogurt greco intero con frutta secca e qualche frutto rosso, salmone affumicato o ricotta su pane integrale con olio extravergine. Una base così fa da “cuscinetto glicemico”.

Terzo passo: il caffè. L’ideale sarebbe aspettare 60-90 minuti dal risveglio, quando il cortisolo è già sceso dal picco, e berlo dopo aver mangiato. Se questo non è realistico per i vostri orari, fissate almeno una regola: mai più il caffè zuccherato o con latte come prima e unica cosa della giornata.

I caffè “amici” della glicemia e tre colazioni tipo

Se proprio volete bere qualcosa subito, i caffè meno impattanti a digiuno sono:

- espresso, moka o filtro nero, non zuccherati e senza latte

- caffè con una spolverata di cacao amaro magro

- caffè con cannella, spezia che aiuta la gestione della glicemia.

Anche in questo caso, sarebbe meglio abbinarli a una piccola quota di grassi o proteine, come una manciata di frutta secca.

Tre esempi di colazione “dopo i 40”:

1. Uova strapazzate con zucchine, una fetta di pane integrale, un filo d’olio. Caffè nero non zuccherato a fine colazione.

2. Yogurt greco intero, noci, semi di chia, mirtilli. Poi caffè con cannella, senza zucchero.

3. Pane di segale con hummus e avocado, più una fetta di formaggio stagionato. Caffè con poco latte intero, non zuccherato, dopo aver mangiato.

Il messaggio chiave è uno: il caffè non è il nemico. L’errore, soprattutto dopo i 40 anni, è berlo da solo, a stomaco vuoto e carico di zuccheri. Cambiando questo dettaglio, i vostri picchi glicemici mattutini inizieranno davvero a dire addio.