Caratterizzata dal forte DNA del brand Parco Rabanne, la capsule include 40 articoli tra cui le iconiche chain bag, gonne con i dischi, top e abiti in tonalità vivaci

Finalmente è disponibile la nuova capsule primavera/estate 2023 di Zalando by Paco Rabanne. La collezione è raccontata attraverso una campagna che ha tra le sue protagoniste la cantautrice francese Crystal Murray, la DJ e modella Dustin Muchuvitz e la modella Aj Yel. Curata dallo stilyst Glen Mban, celebra la gioia di giocare con la moda reinventando i codici del lusso della maison per esprimere l’unicità di ogni individuo.



40 articoli, di cui 20 capi prêt à porter, 17 accessori e 3 modelli di calzature ispirati ai maggiori successi di Paco Rabanne e al suo stile iconic, sono gli items della capsule dove spiccano l’impiego del metallo e la forza dinamica dei colori estivi.

Proprio partendo dall’uso di tinte forti, la capsule intende stimolare i sensi: vista, tatto e udito. Ogni capo, infatti, è stato concepito e prodotto per indulgere nelle emozioni e ampliare l’esperienza sensoriale, invitando chi lo indossa a risvegliare i propri sensi e liberare la parte colorata della propria personalità.



Lena-Sophie Röper, Director Designer & Luxury di Zalando ha raccontato: “La capsule di Paco Rabanne rappresenta un passo importante nel nostro percorso per diventare un punto di riferimento per la moda firmata. Con la nostra specifica competenza nel settore Designer, siamo una fonte di ispirazione per i nostri clienti e presentiamo loro i brand nostri partner attraverso un’esclusiva esperienza personalizzata. La nostra collaborazione con la casa di moda Paco Rabanne si inserisce in questa direzione, coniugando la visione creativa del brand e la nostra distintiva e stimolante esperienza di acquisto di capi designer per la nuova generazione di consumatori del lusso.”

La capsule by Paco Rabanne è disponibile sul sito Zalando in tutti e 25 i mercati europei.