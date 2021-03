Musica, luci e spettacolo, ma anche moda sostenibile stasera, al Festival di Sanremo, durante l'esibizione sul palco dell'Ariston dei Negramaro, che vestiranno alcuni capi attenti al pianeta, selezionati dall’ampio assortimento offerto da Zalando

In occasione della terza serata del Festival di Sanremo, la rock band salentina porterà sul palco dell’Ariston tanta musica, spettacolo e quel quid in più. I Negramaro, infatti, indosseranno alcuni capi sostenibili appositamente scelti dall’ampio assortimento offerto da Zalando, per sensibilizzare il grande pubblico sul tema della salvaguardia del pianeta e per far crescere la consapevolezza che anche i piccoli gesti possono avere un impatto enorme sul futuro del mondo.

I Negramaro vestiranno abiti eleganti, ma super colorati: dal malva dell’abito Viggo, al grigio vibrante del completo firmato Selected Homme, al dusty pink del completo Lindbergh.

La collaborazione tra Zalando e i Negramaro nasce dalla volontà di unire le forze ed esprimere un messaggio positivo attraverso piccoli gesti come indossare capi sostenibili sul palco più famoso d’Italia.

Un valore, quello della sostenibilità, sempre più condiviso anche dai consumatori e confermato dall’aumento del numero di clienti che acquistano moda sostenibile su Zalando, ad oggi più del 40%.

E un tema, quello della salvaguardia del pianeta, a cui risulta sempre più sensibile proprio la GenZ: basti pensare che nel 2020 il 63% dei consumatori ha scelto prodotti sostenibili contro il 29% nel 2019.

In base ad un sondaggio interno di Zalando e condotto durante la pandemia di Coronavirus, il 34% dei clienti ha dichiarato che la sostenibilità è diventato un aspetto più importante.

Di fronte alla necessità che l'intero settore della moda si trasformi, Zalando risponde con la strategia, già intrapresa da tempo, “do.MORE”, che ha portato la piattaforma a operare in modo neutro dal punto di vista delle emissioni di carbonio già dall'ottobre 2019.

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, aggiunge: “La moda sono le ali più grandi che può avere la Musica, uno strumento importante per esprimere sé stessi e la propria unicità. È per questo che abbiamo scelto di studiare insieme a Zalando un modo per essere più consapevoli e creare consapevolezza su temi di importanza assoluta come la sostenibilità, perché se la terra non è mia e non è tua, allora non è di nessuno. E quindi è di tutti”.

Durante l’esibizione della rock band, l’intrattenitore Guglielmo Scilla, in arte Willwoosh, si collegherà live e commenterà le scelte di stile della band invitando i propri follower a scoprire l'intera selezione su Zalando. Si uniranno a lui anche sei tra gli influencer più seguiti dalle giovani generazioni in questo momento come Elisa Maino, Marta Losito e Zoe Massenti per una serata all’insegna dell’intrattenimento, in cui l’unione fa la forza.

Per l’occasione Zalando ha realizzato anche un video in cui gruppo si racconta, parlando di come la musica e la moda contribuiscono insieme a esprimere l'unicità di ciascuno e del rapporto con le nuove generazioni, oltre che sull’ispirazione dietro alle scelte degli outfit Zalando indossati sul palco dell’Ariston.

Tutti i contenuti foto e video sono stati realizzati grazie ad una produzione locale, con spostamenti minimi e nel rispetto dell’ambiente.