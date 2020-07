Come ambasciatrice per l’Italia, Zalando ha scelto la cantante, produttrice musicale e stella del piccolo e grande schermo Emma Marrone

Zalando ha scelto come ambassador per l’Italia la cantante Emma Marrone. Non solo cantante ma anche produttrice musicale e stella del piccolo e grande schermo, Emma è molto amata dagli italiani sia per il suo talento sia per la sua spontaneità.

Ama infatti mostrarsi vera, senza filtri, come spesso fa letteralmente sui social.

Queste caratteristiche fanno di lei una figura nella quale le clienti di Zalando possono riconoscersi e da cui trarre ispirazione di stile per la vita di tutti i giorni. Emma è una giovane donna in carriera che rappresenta l’empowerment femminile e promuove valori positivi come l’accettazione di se stesse e del proprio corpo.

Credits: Zalando

Proprio per combattere gli stereotipi di ogni genere, il brand aveva lanciato a febbraio la campagna “Zerotypes” in cui invitava ad abbattere i pregiudizi e a celebrare la propria individualità.

La cantante racconta questi valori di autenticità e body positivity in un video, seguita passo dopo passo durante una giornata tipo a Roma, città in cui vive. Tra momenti di relax a casa, una sessione nello studio di registrazione e una passeggiata per le vie di Roma, l’artista parla della sua carriera, dell’amore per la città che l’ha “adottata” e di come il suo rapporto con la moda si è evoluto negli anni.

Credits: Zalando

“Mi piace la moda perché trovo che sia una forma d’arte. I vestiti possono aiutare a raccontare molto di te stessa, sia nella vita di tutti i giorni, che sul palco, l’importante per me è che tutto quello che indosso parli di me e mi rappresenti”, racconta Emma.

Un approccio alla moda che ha portato l’artista a sperimentare vari stili e a maturare negli anni la consapevolezza di come l’abito giusto possa valorizzare la bellezza di ogni donna: “Amo fare shopping online, conosco le mie taglie e so quello che voglio; bisogna solo saper scegliere dei capi che mettano in evidenza i propri punti di forza e che facciano sentire belle. Ogni donna ha il proprio corpo ed è meravigliosa per questo. È facile, l’importante è sapere quello che si vuole e, soprattutto, quello che si vuole essere”, aggiunge la cantante.

Nel video indossa tanti capi Zalando che vanno a creare outfit pensati per ogni occasione: t-shirt con stampe, camicette romantiche e jeans per look casual da indossare a casa o durante il tempo libero; maxi-dress dai motivi geometrici, blazer in lamé, pantaloni e minigonne in pelle per una serata con gli amici.

E poi completi giacca e pantalone dalle stampe colorate, pantaloni dal taglio maschile, camice strutturate e sandali con il tacco, perfetti per l’ufficio così come per i meeting di lavoro.