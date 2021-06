Pietro Turano, Camilla Falsini e altri artisti e attivisti italiani insieme con Zalando hanno colorato le strade e i muri di Roma e Milano per celebrare il diritto alla diversità e all'inclusione

Dopo aver lanciato, il mese scorso, la strategia di Diversità e Inclusione (D&I) “do.BETTER”, Zalando nel mese del Pride rafforza il suo impegno a supporto dell’inclusività per una ripartenza all’insegna dell’ottimismo e dell’amore.

Con l’aiuto di attivisti e artisti multidisciplinari, colora le città di Milano e Roma dei toni arcobaleno, simbolo della comunità LGBTQI+.

Zalando ha coinvolto l’attore e attivista Pietro Turano (nella foto sotto) per dare voce e amplificare i messaggi di chi si impegna ogni giorno a cambiare il futuro, contribuendo a disegnare un mondo in cui la celebrazione dell'unicità di ciascuno sia vista come valore aggiunto.

Inoltre, ha coinvolto l'artista Camilla Falsini, che ha creato una serie di opere che offrono una nuova interpretazione della sua poetica basata sull’utilizzo del colore come motore di attivazione emotiva.

È on air il suo maxi-murales in Piazza XXIV Maggio a Milano dal titolo Amor Partout. Il contrasto delle forme e dei colori potenzia la palette arcobaleno leggermente ampliata dall'artista.

Anche i marciapiedi del centro della città, lungo il percorso dove sarebbe dovuta passare la parata arcobaleno (quest’anno cancellata a causa delle restrizioni per la pandemia), sono stati decorati con degli stencil biodegradabili caratterizzati dalle stesse grafiche gioiose e potenti dell’artista. Ed è con l’hashtag #ActivistsOfOptimism che Camilla invita tutti a condividere i propri momenti di felicità.

Tra gli altri artisti coinvolti da Zalando c’è poi Motorefisico, il duo di architetti e designer romani composto da Lorenzo Pagliara e Gianmaria Zonfrillo, che hanno realizzato una serie di installazioni in diversi luoghi di Milano: archi e una maxi-altalena a due posti dai colori arcobaleno in Piazza Gae Aulenti, un'altalena nel nuovo hub culturale Ride Milano che occupa l’ex scalo di Porta Genova. Una replica in versione più piccola è prevista anche nei pressi del porto antico di Genova a partire dal 30 giugno.

E ancora a Milano, Zalando ha chiamato a raccolta il collettivo Urban Colors. Per dare spazio al binomio tra Arte Urbana e sostenibilità ambientale ha commissionato loro la realizzazione di un’opera 100% eco friendly in Via Canonica.

Anche Roma si colora con gli artisti internazionali Filthy Luker & Pedro Estrellas, che hanno installato dei maxi pennelli dai colori arcobaleno in Stazione Roma Termini (oltre che in Piazza Gae Aulenti e in Stazione Centrale a Milano).

Queste iniziative si inseriscono nel contesto del Festival dell’Ottimismo di Zalando, inaugurato con il primo concerto post-Covid di Emma Marrone, all’Arena di Verona.

La cantante e cantautrice italiana ha sottolineato come sia stato "bello tornare a cantare in un mondo che è cambiato, anche se la strada per essere veramente se stessi, per sentirsi liberi di esprimersi è ancora lunga. Ma il ruolo degli artisti è anche quello di aiutare l’evoluzione delle cose".