Terzo appuntamento per Artycapucines, la collezione in edizione limitata di it-bags di Vuitton interpretata da artisti contemporanei

Il legame che unisce la maison Louis Vuitton e il mondo dell'arte è un "matrimonio" saldo e quanto mai felice. Alcune delle collaborazioni tra il marchio e artisti contemporanei sono entrate ormai negli annali della moda, divenendo veri "feticci" per i collezionisti; basta pensare ai pezzi delle co-lab con Takashi Murakami, Stephen Sprouse, Jeff Koons, solo per citarne al volo alcune.



Ma il marchio non si è certo fermato e ha, anzi, esplorato ulteriormente i linguaggi dell'arte contemporanea celebrandola con una delle sue bag iconiche , la Capucines, emblema di eleganza e charm francese.



È nata così Artycapucines, la collezione in edizione limitata che quest'anno è giunta al terzo appuntamento coinvolgendo sei nuovi artisti contemporanei di fama internazionale.





(La Capucines interpretata da Zeng Fanzhi)





(La Capucines interpretata da Gregor Hildebrandt)





La it-bag di Vuitton, nata nel 2013 (e che rende omaggio con il suo nome all'indirizzo della prima boutique della maison a Parigi, rue Neuve-des-Capucines) si reinventa ancora una volta e diventa la "tela bianca" per la creatività di sei nomi dell'arte contemporanea: Gregor Hildebrandt, Donna Huanca, Huang Yuxing, Vik Muniz, Paola Pivi e Zeng Fanzhi





(La Capucines interpretata da Huang Yuxing)





(La Capucines interpretata da Paola Pivi)





Sensibilità estetica ed estro incontrano il savoir-faire e l'ingegno dei maestri artigiani della maison.



La straordinaria versione in bianco e nero di Gregor Hildebrandt combina pezzi di pelle serigrafati e la firma LV intarsiata con dischi in vinile. Donna Huanca ne propone un'affascinante versione "tattile", punteggiata da anelli penetranti e ricami dipinti a mano.



L'artista Huang Yuxing illustra la sua Capucines con un colorato paesaggio immaginario arricchito da preziosi ricami. Fedele al suo stile spumeggiante, Vik Muniz firma un originale modello trompe-l'oeil, mentre la creazione di Paola Pivi si distingue per i preziosi dettagli in foglia d'oro e il sofisticato intarsio in pelle.



Infine, Zeng Fanzhi rivisita l'iconico autoritratto di Van Gogh sublimato con più di 700.000 punti di ricamo.

(La Capucines interpretata da Donna Huanca)





(La Capucines interpretata da Vik Muniz)







Ora disponibile in 18 modelli unici, immaginati da grandi nomi della scena artistica, come Henry Taylor, Beatriz Milhazes, Urs Fischer, Zhao Zhao, Jean-Michel Othoniel e Tschabalala Self, la Collezione Artycapucines riafferma l'immutabile desiderio di Louis Vuitton di portare avanti il proprio spirito pioneristico e il suo eccezionale savoir-faire al servizio di talenti provenienti da tutto il mondo.

I modelli della terza Collezione Artycapucines saranno disponibili in un'edizione limitata di 200 pezzi nei negozi Louis Vuitton di tutto il mondo a partire da fine ottobre.