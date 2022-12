Si è spenta oggi a Londra all'età di 81 anni la stilista inglese Vivienne Westwood

La stilista e attivista inglese Vivienne Westwood è morta oggi, 29 Dicembre, "serenamente e circondata dalla sua famiglia, a Clapham, nel sud di Londra".

Dal comunicato stampa diffuso in queste ore si apprende che "Vivienne ha continuato a fare le cose che amava, fino all'ultimo momento, disegnando, lavorando alla sua arte, scrivendo il suo libro e cambiando il mondo in meglio. Ha condotto una vita straordinaria. La sua innovazione e il suo impatto negli ultimi 60 anni sono stati immensi e continueranno nel futuro."

"Continuerò con Vivienne nel mio cuore. Abbiamo lavorato fino alla fine e lei mi ha dato un sacco di cose con cui andare avanti. Grazie Tesoro", ha dichiarato Andreas Kronthaler, marito e partner creativo della designer, che ha scelto questa foto scattata da Juergen Teller per accompagnare le parole scritte in ricordo della moglie.

Photographed by Juergen Teller, Photo Courtesy of Press Office

Oltre a rivoluzionare il mondo della moda e dell'arte, contribuendo a creare lo stile punk e promuovendo un'estetica rivoluzionaria e irriverente, Vivienne è sempre stata anche un'attivista politica, impegnata a battersi contro il capitalismo che riteneva essere "la causa principale della guerra, del cambiamento climatico e della corruzione”.

La Vivienne Foundation, società senza scopro di lucro, fondata da Vivienne, dai suoi figli e dalla nipote nel 2022, verrà lanciata ufficialmente l'anno prossimo per "onorare, proteggere e continuare l'eredità della vita, del design e dell'attivismo di Vivienne". Obiettivo della Fondazione è quello di sensibilizzare e creare un cambiamento tangibile lavorando con le ONG per realizzare i piani di Vivienne basati su 4 pilastri fondamentali: il cambiamento climatico, fermare la guerra, difendere i diritti umani e protestare contro il capitalismo.

"Vivienne, we love you", si chiude così la nota stampa ufficiale. E noi non possiamo che unirci alla dichiarazione d'amore per quest'artista ribelle e poliedrica che ha scritto una pagina fondamentale e indimenticabile della storia della moda.