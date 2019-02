The Vampire's Wife atterra sul sito di e-commerce con una collezione esclusiva e dalla femminilità alternativa

Chi conosce Susie Cave conosce anche le sue tante anime: modella, musa di stilisti prima e di suo marito Nick Cave poi, e ora creatrice e designer lei stessa per il brand The Vampire's Wife.

Un progetto nato da una passione e uno stile innato, che da piccolo è riuscito a crescere esponenzialmente in brevissimo tempo e che ha fatto appassionare figlie e madri, cantanti e attrici, da Kylie Minogue a Maggie Gyllenhall fino a Florence Welch e Cate Blanchett, per citarne solo alcune.





Sono abiti dalla femminilità alternativa, perfetti per le serate di gala ma anche per il cocktail in giardino e l'evento mondano dove si vuole indossare qualcosa di speciale.

Con un sito molto attivo e ricco di contenuti, The Vampire's Wife lancia ora una speciale capsule collection su NET-A-PORTER alla quale seguirà la collezione disponibile da Marzo.





Otto i capi scelti, che ricalcano alcuni dei modelli preferiti da Susie.





« Abbiamo disegnato questa capsule con in mente una donna particolarmente stilosa. La seta e il velluto sono leggerissimi ed è un piacere sentirli sulla pelle. »

Le stampe liberty e il velluto verde a coste danno un tocco bucolico alla collezione, mentre l'abito in chiffon rosa metallico ricorda gli abiti delle grandi dive degli anni Quaranta. Il corto e il lungo si alternano per tutti i gusti.

In attesa della collezione completa i fan del brand non saranno delusi.





Foto via NET-A-PORTER