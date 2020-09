Il brand italiano lancia un progetto speciale per supportare la popolazione libanese.

Unire le forze è sempre la scelta giusta, così come "abbracciare" il colore può essere la strategia giusta per affrontare il dolore e la paura.

La pensano così Francesca Filipo e Eugenia Penta, fondatrici di Vernisse, il marchio 100% Made in Italy che ha fatto di sostenibilità e artiginalità il suo cuore e anima.

Le due designer hanno lanciato proprio oggi, 3 settembre, un progetto

charity che ha lo scopo di dare un aiuto tangibile alla popolazione libanese, colpita dalla drammatica esplosione dello scorso 4 Agosto a Beirut, tragedia che ha distrutto vite, cultura e un paese intero.

Francesca e Eugenia hanno chiesto l’aiuto dell'amica Yasmine Saliba, stylist e make-up artist libanese, che ha creato per loro tre makeup ispirati a tre capi della collezione Vernisse.

I capi saranno disponibili online (su vernisse.it) in preordine dal 3 settembre, per ogni acquisto il 50% verrà devoluto alla ONG Bebw’shebbek, un’organizzazione non governativa che si occupa di ricostruire porte e finestre di oltre 80.000 case distrutte ed è guidata da Mariana Wehbe e Nancy Gabriel.