L'attrice è il nuovo volto della campagna pubblicitaria realizzata dal fotografo Steven Meisel per la maison Valentino.

L'abbiamo amata sul grande schermo in film come "Lady Macbeth", "Piccole Donne", "Midosommer" e il recente e chiacchierato "Don't Worry Darling" ma non è solo il suo grande talento da attrice a rendere Florence Pugh uno dei nomi e dei volti più interessanti degli ultimi anni.



Il suo carisma, la straordinaria carica di vitalità e umanità, la voglia di rompere schemi e non omologarsi a facili stereotipi ed etichette la rendono una donna e un'interprete che ha molto da dire, ben oltre lo schermo.



Deve aver pensato la stessa cosa Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo che ha scelto Florence come nuovo volto della campagna Valentino.

Ritratta dal celebre fotografo Steven Meisel, l’attrice esibisce il suo corpo con una disinvoltura e una fierezza che la rendono unica, indossa i capi Valentino e gli accessori Valentino Garavani attribuendo loro una forza vitale, consapevole che un momento rappresenta un tempo, un luogo, un sentimento. Sullo schermo la Pugh ha la capacità di dar vita a personaggi complessi, non limitandosi a essere un’interprete ma anche una schietta sostenitrice dell’importanza di essere sé stessi in modo autentico e di abbracciare la non-conformità, ed è questo che la rende per Valentino una vera DI.VA, non una semplice musa, ma una portatrice di valori (DI.VA sta per Different Values), affine per universo di significati e messaggi del brand.

Negli scatti della campagna Florence è l'interprete di una vera e propria enciclopedia dei sentimenti: la varietà di emozioni che è in grado di rappresentare attraverso il linguaggio del corpo e le espressioni del volto rende la sua presenza personale e universale. Viene ritratta tutta la sua autenticità: piange, grida, ride - amplificando emozioni differenti con cui è facile identificarsi e da cui farsi coinvolgere.





Nella campagna Florence sfoggia la nuova borsa Valentino Garavani Rockstud23. Firma della Maison, l’iconica stud, la borchia a piramide - ispirata ai palazzi romani - viene reinterpretata attraverso i nuovi e audaci accessori Valentino Garavani Rockstud. I valori che celebrano sono ancora più forti: l’identità e l’atteggiamento anticonformista si spostano verso un’atmosfera aristo-punk. L’eredità non è solo un passato glorioso, ma anche il passato recente di Valentino.