La Maison Valentino ha celebrato l’apertura del nuovo flagship store di Pechino con una serie eventi esclusivi. Tra cui una sfilata di alta moda decisamente mozzafiato.





La Maison Valentino ha celebrato l’apertura del nuovo Valentino Sanlitun flagship store a Beijing con un evento esclusivo. Anzi: tanti eventi esclusivi, perché sono molteplici quelli di cui si compone il concept Daydream.

Questo il titolo scelto per rappresentare un sogno a occhi aperti, l’incontro tra due diverse culture che prende vita come una proiezione onirica davanti agli occhi degli spettatori.

E a proposito di sogni, per inaugurare l’evento Daydream è stato organizzato un cocktail party da sogno!

Nella boutique di 417 metri quadrati che sorge nell’elegante quartiere pechinese di Sanlitun ha aperto le danze una festa super glamour.

Tra i momenti più attesi, la sfilata Valentino Haute Couture che ha incantato letteralmente tutti.



Con questo fashion show, il Direttore Creativo della Maison Pierpaolo Piccioli ha voluto raccontare i valori contemporanei e le radici identificative del brand ai consumatori cinesi che apprezzano la Valentino di oggi.



Si tratta di giovani generazioni di consumatori consapevoli e digitali a cui il marchio italiano vuole mostrare da dove nascono le proprie collezioni.

L’idea di Pierpaolo Piccioli è quella di creare una sorta di processo inverso: ciò che in Cina oggi è più noto ai giovani, ovvero lo streetwear e il daywear, deriva da una radice profonda che è la Couture. E proprio questa è stata la massima protagonista della sfilata Valentino Haute Couture.



La sfilata Valentino Haute Couture Beijing

Credits: Valentino Haute Couture



Un look della sfilata Valentino Haute Couture Beijing.

Credits: Valentino Haute Couture

Un look della sfilata Valentino Haute Couture Beijing.

Credits: Valentino Haute Couture



Un look della sfilata Valentino Haute Couture Beijing.

Credits: Valentino Haute Couture

Un look della sfilata Valentino Haute Couture Beijing.

Credits: Valentino Haute Couture

Un look della sfilata Valentino Haute Couture Beijing.

Credits: Valentino Haute Couture



Un look della sfilata Valentino Haute Couture Beijing.

Credits: Valentino Haute Couture

Un look della sfilata Valentino Haute Couture Beijing.

Credits: Valentino Haute Couture

Un look della sfilata Valentino Haute Couture Beijing.

Credits: Valentino Haute Couture



Un look della sfilata Valentino Haute Couture Beijing.

fullscreen ...

Per l’occasione dell’evento Daydream, i loghi Valentino Daydream e VLTN sono stati al centro della scena della piazza Sanlitun Square.



E un allestimento creato ad hoc all’interno dello store ha presentato l’edizione limitata della capsule collection "Valentino Daydream" creata dal Direttore Creativo Pierpaolo Piccioli.





Credits: Courtesy of Valentino

Ready-to-wear, accessori e gadget speciali nella palette cromatica del rosso, nero e bianco, tutti caratterizzati dal logo Valentino Daydream, sono in vendita esclusiva nella boutique di Valentino Sanlitun e sulle piattaforme WeChat, Tmall Luxury Pavilion Store e Valentino.cn.



Per il mercato cinese saranno così disponibili tutte le categorie di prodotto sia per lui sia per lei: dal ready to wear agli accessori fino alle fragranze.

Tra gli ospiti della serata speciale non sono mancati il cantante Lay Zhang, l’attrice cinese Qin lan e importanti celeb asiatiche tra cui i cantanti cinesi Xuanyi Wu del gruppo Rocket Girls 101, Wenhan Li della band Unine e la modella giapponese Koki.

Il nuovo flagship store rappresenta uno step importante per lo sviluppo dell’espansione retail Valentino a livello mondiale.



Prosegue inoltre la tradizione del concept store sviluppata dal Direttore Creativo Valentino in collaborazione con il noto architetto britannico David Chipperfield.

Ecco alcuni dei prodotti in limited edition in vendita nel Valentino Sanlitun flagship store a Beijing:



Valentino Daydream Capsule Collection e gadget La borsa di Valentino Garavani per la Daydream Capsule Collection.

Credits: Valentino Garavani

Le sneakers di Valentino Garavani per la Daydream Capsule Collection.

Credits: Valentino Garavani

Le sneakers di Valentino Garavani per la Daydream Capsule Collection.

Credits: Valentino Garavani



La t-shirt della Valentino Daydream Capsule Collection.

Credits: Valentino

Un gioco da tavolo in edizione limitata per la Valentino Daydream Capsule Collection.

Credits: Valentino

Un taccuino in edizione limitata per la Valentino Daydream Capsule Collection.

Credits: Valentino



Una borraccia in edizione limitata per la Valentino Daydream Capsule Collection.

