Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana

Se gli stivali antipioggia portassero il sole con i loro colori sgargianti?

Se una felpa con un invito a vaccinarsi facesse del bene?

Se uno dei brand più hot in assoluto realizzasse dei capi esclusivi e in limited edition?

E infine, se la piattaforma di shopping più amata al mondo ci consegnasse i nostri ordini in meno di 6 ore?

Ogni "se" diventerà una certezza, leggendo le fashion pill di Grazia.it, bien sûr! #PilloleDiFashionWeek

Fashion Pills: lunedì e le nuove consegne Premier via flotta elettrica di Net-à-Porter

(Credits: courtesy of press office)

Qual è il vostro desiderio più grande quando fate un acquisto online?

Che arrivi il prima possibile e che stia divinamente, ovvio. Ma se per quanto riguarda il fit c’è sempre un margine di errore, sui tempi di consegna Net-a-Porter è pronto ad esaudire ogni vostro desiderio. Dal 27 settembre, l’e-commerce leader mondiale espande il servizio di premier delivery - ovvero di consegna in giornata - alla città di Milano.

Le fashioniste della capitale della moda italiana, da oggi potranno dunque usufruire di un servizio velocissimo e persino ecologico perché i furgoncini di Net-a-Porter sono esclusivamente elettrici. #PremierDeliveryRevolution

Fashion Pills: martedì e la capsule di Leonie Hanne X Liu Jo

(Credits: courtesy of press office)

Leonie Hanne, una delle influencer e digital creator più amate e seguite della moda, ha collaborato con il brand made in Italy Liu Jo per disegnare una coloratissima capsule di calzature in edizione limitata. Ogni modello della collezione rispecchia lo stile camaleontico e giocoso della fashion icon tedesca, che ama i colori e li abbina con gusto e savoir faire da sempre.

Lilla, verde avocado e rosa lollipop sono alcune delle tonalità chiave della palette scelta da Leonie per questa edit speciale che porta il suo nome, le stesse che l’influencer sfoggia nei suoi outfit street di tutti i giorni.

Parola d’ordine? Stivali! Ancora meglio se in una nuance sorbetto che illumini il grigiore autunnale. #LeonieHanneXLiuJo

Fashion Pills: mercoledì e Valentino sostiene l'Unicef con la felpa (V)accinated

(Credits: courtesy of press office) Pierpaolo Piccioli

La Maison Valentino, che ha dimostrato supporto durante ogni fase dell’emergenza sanitaria, continua il suo impegno attraverso un nuovo progetto charity a sostegno dell’Unicef.

Si tratta di (V)Vaccinated, una felpa con scritta statement creata dall’artista Cloney, che da oggi è disponibile su Valentino.com e i cui proventi della vendita saranno interamente devoluti al programma COVAX, a sostegno della campagna vaccinale.

Qui trovate il link per acquistare una felpa che farà la storia. VIsForVaccinated

Fashion Pills: giovedì e la capsule Saint Laurent X Mytheresa

(Credits: courtesy of press office)

Se la sfilata di Saint Laurent, che ha inaugurato in bellezza la PFW, vi ha fatto venire voglia di quello stile parisienne, giovane e sbarazzino che caratterizza la linea creativa di Anthony Vaccarello, aspettate di vedere la capsule del brand in esclusiva per MyTheresa.com. La mini collezione, disponibile dal 22 settembre sull’e-commerce, è un concentrato di fall looks ispirati agli anni 60 e 70, denim, floreale e principe di Galles. Tutti i pezzi sono iconici e versatili allo tempo stesso, must haves per realizzare dei luxury look autunnali impeccabili. #SaintLaurentXMyTheresa

Fashion Pills: venerdì e nasce il Giglio.com

(Credits: courtesy of press office)

La storica boutique palermitana Il Giglio guarda al futuro e lancia il proprio e-commerce, GIGLIO.COM, una shopping destination all’insegna dello stile mediterraneo, del lusso e del made in Italy. GIGLIO.COM si distingue dalle piattaforme di shopping tradizionali per la selezione di brand - molti dei quali introvabili altrove - e per un’attenzione alla age diversity che permetterà a donne di ogni età e forma di trovare il proprio acquisto del cuore in pronta consegna. Basta fare un click per essere dirette al sito appena inaugurato e scoprire la speciale selezione. #FromSicilyWithLove