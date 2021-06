Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana!

La settimana che si è appena conclusa ha portato nella moda un’ondata di novità e progetti esaltanti che oggi vi sveleremo pill dopo pill. A partire dai grandi brand di lusso made in Italy che si mettono in gioco cambiando le carte in tavola, per arrivare agli eventi in presenza che celebrano le donne e l’unicità.

Per scoprire i fatti che hanno colorato la moda nei giorni appena trascorsi, non vi resta che leggere le nostre pillole.





Fashion Pills: lunedì e le novità in casa Moncler





La settimana si è aperta con un'importante novità in casa Moncler: Gino Fisanotti, dopo 23 anni in Nike, è stato nominato Chief Brand Officer dell'azienda di Remo Ruffini. Una nuova posizione per Moncler, essenziale per rafforzare le connessioni tra creatività e marketing del brand in un contesto competitivo come quello attuale. Fisanotti, che si occuperà di indirizzare l'architettura, la strategia e lo storytelling del marchio a 360 gradi, riporterà direttamente a Remo Ruffini, che ha commentato "Insieme a Gino continueremo a conquistare nuove frontiere culturali e creative andando beyond fashion, beyond luxury".





Fashion Pills: martedì e Loewe lancia due nuove bag





Non ci sono mezze misure in casa Loewe, da quando lo stilista Jonathan Anderson ha presentato due nuove formati di borse del modello Flamenco: Nano e XL. Dimensioni estreme per occasioni diverse, che rispecchiano il DNA di Loewe e rendono omaggio a una bag nata nel 1984. La borsa Flamenco prende il suo nome dallo stile e dai drappeggi di un abito, grazie a una nappa morbida e liscia che, se piegata, crea forme arrotondate e voluminose. La clutch nano, disponibile in 7 colori moda, con i suoi 15 centimetri di lunghezza rispecchia i trend attuali di stagione che prevedono borse sempre più compatte, piccoli portagioie firmati e dal fascino irresistibile. La XL invece, con il suo mezzo metro di ampiezza, anticipa la tendenza A/I 2021-22 che vede le bag oversized come must per giorno e sera. Da quale vi lascerete tentare?





Fashion Pills: mercoledì e la linea make-up di Valentino





Breaking news: la maison Valentino si è buttata in una nuova ed eccitante avventura nel magico mondo del make-up con il lancio di Valentino Beauty, una linea di trucchi luxury e genderless. Il make-up firmato Valentino esaudisce il desiderio dei tantissimi che da sempre sognavano di avere sulle labbra quell'inconfondibile e inimitabile rosso, diventato ora il rossetto protagonista degli scatti realizzati da Pier Paolo Piccioli per la campagna. Una linea beauty pensata per i sognatori, che vuole conservare a pieno il DNA di Valentino ma allo stesso tempo innovare con nuove formule e prodotti pensati per lei e lui. Per dare una sbirciatina a tutti i prodotti fate un salto sul sito Valentino-beauty.it!





Fashion Pills: giovedì e la collaborazione tra Depop e Benetton





(Credits: courtesy of press office)

Il power duo creato dal brand Benetton e la piattaforma di vendita "pre-loved" Depop, hanno lanciato una collaborazione all'insegna del senso di comunità e tradizione, due valori che accomunano entrambi. A partire dal 31 maggio, è stata messa in vendita sul marketplace un'esclusiva selezione di pezzi rari o vintage firmati Benetton, interamente curata da venditori e collezionisti di Regno Unito e Usa. Un'iniziativa che valorizza la lunga storia d'archivio del gruppo di abbigliamento, attraverso la sua evoluzione ma anche fedeltà a temi come la diversità e inclusività, celebrate da una campagna di lancio in pieno stile Benetton (in foto).





Fashion Pills: venerdì e il Marcella Club di Gianni Chiarini





(Credits: courtesy of press office)

Le donne vere, con tutte le loro necessità e diversità, sono le protagoniste del Marcella Club, il progetto itinerante promosso da Gianni Chiarini che è arrivato con un evento nella boutique romana Gibot. L'iniziativa è dedicata appunto a Marcella, la nuovissima shopper firmata dalla maison fiorentina, una borsa versatile e trasversale che per l'occasione è stata personalizzata dalle super donne presenti all'evento come Chiara Baschetti, Rossella Brescia e Tosca D'Aquino. Gianni Chiarini celebra dunque inclusività e woman empowerment tramite l'unicità e la personalizzazione del proprio prodotto, un eccellenza dell'artigianalità made in Italy.