Una collezione dall'attitudine gioiosa, che celebra il graduale ritorno alla normalità… aspettando l'arrivo della stagione delle Festività Natalizie

Il set è quello di un party gioioso, dove finalmente le persone sono tornate a incontrarsi di persona e a interagire, nei loro abiti migliori.

I manichini in vetrina si dedicano alle classiche attività delle feste: incartano regali, decorano la casa, indossano un bel vestito, si scattano foto insieme.

Sede prescelta per questa speciale installazione è la boutique di Via Montenapoleone a Milano. Dove, per il lancio della nuova collezione The Party Collection, la Maison Valentino ha creato un allestimento ispirato agli anni ’70 nei colori forti e nell’uso delle forme e dei materiali, tra scenari color block e personaggi (i manichini) che animano la scena celebrando la gioia delle festività.

Protagonisti della scena sono le borse Valentino Garavani Roman Stud, Stud Sign e Locò; e le scarpe Valentino Garavani One Stud e Maxi Stud, presentate anche all’interno di arredi in lastre acriliche riciclate e riciclabili al 100%,

Dedicata alla celebrazione dello stare insieme, l’installazione celebra il riappropriarsi da parte di tutti della voglia di condivisione e della compagnia altrui dopo l’esperienza della pandemia.

E a proposito di stare insieme, The Party Collection segna il rinnovo della collaborazione tra Maison Valentino e WNRS, gioco di carte e movimento fondato da Koreen nel 2018. Concepito come un gioco da fare in gruppo, WNRS - acronimo di We’re Not Really Strangers, che nella sua forma abbreviata si legge “Winners”, e cioè “vincitori” - per l'occasione include biglietti d’auguri che pongono domande come buoni propositi per l’anno nuovo. Il modo perfetto per porre riflessioni capaci di avviare conversazioni significative tra le persone, sia fra quelle che si conoscono bene sia tra gli sconosciuti.